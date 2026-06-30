Residentes médicos en Mendoza: más de mil aspirantes compiten por 504 plazas, ¿cómo será el examen?

Residentes médicos: más de mil aspirantes de Mendoza compiten por 504 plazas, ¿cómo será el examen?.

Este miércoles 1 de julio se llevará adelante una jornada clave para el futuro del sistema sanitario provincial. Un total de 1.013 residentes médicos se presentarán a rendir el examen del Concurso de Ingreso al Sistema de Residencias 2026, con el objetivo de acceder a una de las 504 plazas disponibles para realizar su especialización en efectores públicos y privados.

La cifra de postulantes representa un hito histórico que consolida a Mendoza como una plaza sumamente atractiva para la formación y el arraigo del talento médico. Según destacó el ministro de Salud y Deportes de la provincia, Rodolfo Montero , el crecimiento de la convocatoria ha sido exponencial en el último quinquenio, pasando de apenas 297 inscriptos registrados en el año 2022 a superar la barrera de los mil aspirantes en el presente ciclo lectivo .

De acuerdo con lo informado por el funcionario, 827 residentes son de la provincia de Mendoza, 171 profesionales son de otras provincias y este año se inscribieron 15 residentes extranjeros.

Mendoza vuelve a demostrar que es una provincia elegida para formarse y crecer. Este 1 de julio, 1.013 profesionales rendirán el examen para acceder a una residencia en nuestro sistema de salud, un número que refleja la confianza en un modelo formativo de calidad. pic.twitter.com/Ob5sjdSG8F

Residente médico: estructura y detalles del examen

La organización del examen quedó formalizada a través de la Resolución Nº 1193 de la cartera de Salud y Deportes , publicada este martes 30 de junio en el Boletín Oficial. En la normativa se ratificó que la sede oficial para el desarrollo de las pruebas será el Bloque de Aulas Bact II, ubicadas en el Campus Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo).

El procedimiento del examen -que modifica normativas previas- establece un estricto esquema de evaluación dividido según el nivel de la especialidad:

Primer Nivel: tendrá una duración total de 4 horas (240 minutos). Constará de 100 preguntas de opción múltiple, con 4 alternativas de respuesta y una única opción correcta. Cada pregunta sumará un punto, alcanzando un puntaje máximo de 100.

tendrá una duración total de 4 horas (240 minutos). Constará de 100 preguntas de opción múltiple, con 4 alternativas de respuesta y una única opción correcta. Cada pregunta sumará un punto, alcanzando un puntaje máximo de 100. Segundo Nivel: estará destinado a evaluaciones específicas con una duración de 2 horas (120 minutos). Consistirá en 50 preguntas de opción múltiple con 4 alternativas. En esta instancia, cada respuesta correcta será ponderada con 2 puntos, alcanzando también un máximo de 100 puntos.

El puntaje final obtenido en estas evaluaciones constituirá de manera directa el puntaje de mérito para la asignación de las vacantes correspondientes.

Hospital Notti, asamblea ATE, atención médica, médicos, enfermeros, pacientes, doctores, niños, pediatría, internación, control médico, medicos residentes El examen se rendirá este miércoles, en el Campus de la UNCuyo. Foto: Cristian Lozano

Residentes médicos: las 10 áreas más críticas donde faltan médicos en Mendoza

Para revertir la falta de profesionales en los servicios asistenciales más sensibles, las autoridadesde Salud priorizaron las siguientes residencias:

Anatomía patológica

Clínica médica

Emergentología

Farmacia hospitalaria

Geriatría y gerontología

Medicina de familia

Pediatría

Psiquiatría

Terapia intensiva

Tocoginecología

Adecuación de cupos de último momento

A instancias de la Subdirección de Gestión de Recursos Humanos, la resolución ministerial introdujo modificaciones de última hora en el esquema de vacantes para optimizar la oferta formativa en diversos centros asistenciales.

Entre los cambios más destacados de la oferta adaptada se encuentran:

Hospital Español: sumó un cupo extra en la especialidad de Tocoginecología, alcanzando un total de 2 plazas.

Clínica Santa María: incorporó 3 cupos para la especialidad de Clínica Médica.

Osep (Centro Odontológico): añadió 1 cupo extra en Odontología Preventiva y Social.

Hospital "El Carmen" (Osep): incorporó formalmente a la oferta la especialidad de Reumatología con 1 plaza disponible.

enfermera, enfermería, salud, medicina, hospital.jpg Residentes médicos: diez son las áreas críticas que Mendoza busca cubrir en el 2026.

Cuánto cobrarán los residentes

La estrategia para incentivar el ingreso a estas ramas clave está respaldada por la nueva Ley 9526, impulsada por Rodolfo Montero. La norma no solo acorta la duración de la formación manteniendo la calidad, sino que introduce un esquema salarial con un plus económico considerable para quienes elijan las áreas críticas frente al resto de las disciplinas:

Sueldo para especialidades promovidas (críticas): los profesionales que opten por alguna de las diez áreas con mayor faltante percibirán un salario de $1.985.990,82.

Sueldo para el resto de las residencias: para las demás especialidades comunes del sistema de salud, el ingreso se fijó en $1.476.000.

Cuidado integral para "quienes cuidan"

Más allá de la logística del concurso y el salto cuantitativo de inscriptos, las autoridades destacaron la puesta en marcha de una herramienta de gestión sin precedentes en el país orientada al bienestar laboral de los profesionales.

Unos 450 aspirantes que logren ingresar a las denominadas "especialidades críticas" formarán parte de un programa de acompañamiento en salud mental. Esta iniciativa interdisciplinaria proveerá a los nuevos residentes de talleres grupales, espacios de atención individual y equipos de contención especializados para acompañarlos activamente frente al estrés y las exigencias propias del proceso formativo dentro de los hospitales.