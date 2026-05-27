27 de mayo de 2026
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Residentes médicos en Mendoza: ingresarán por orden de mérito y cobrarán hasta $1,9 millones

Más de mil residentes médicos se inscribieron en Mendoza, que implementará un sistema de puntaje único para la asignación, priorizando mérito y transparencia.

Residentes médicos en Mendoza: ingresarán por orden de mérito y cobrarán hasta $1,9 millones. Imagen creada con IA

Residentes médicos en Mendoza: ingresarán por orden de mérito y cobrarán hasta $1,9 millones. Imagen creada con IA

 Por Natalia Mantineo

La provincia de Mendoza rompió un récord histórico con más de 1.000 residentes médicos inscriptos, un 230% más que en 2023. Por primera vez, el ingreso a las especialidades será por orden de mérito único para garantizar transparencia. Las prácticas se realizarán en hospitales públicos y privados, con sueldos básicos de $1.476.000 que alcanzan los $1.985.990 en áreas promovidas.

El anuncio fue dado a conocer por el propio gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que a través de un comunicado en "X" aseguró que "este crecimiento refleja la recuperación del valor de las residencias como una oportunidad de formación y desarrollo, gracias a la implementación de una política sostenida y planificada".

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Residentes médicos: este año, Mendoza contó con más de 1.000 profesionales inscriptos.

Residentes médicos: este año, Mendoza contó con más de 1.000 profesionales inscriptos.

Este sistema ponderará de manera conjunta el resultado del examen de ingreso y el promedio general obtenido durante la carrera universitaria, buscando garantizar mayores niveles de equidad, objetividad y transparencia en el proceso.

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Mendoza rompió un récord histórico con más de 1.000 inscriptos para las residencias 2026, un 230% más que en 2023. Por primera vez, el ingreso a las especialidades será por orden de mérito único para garantizar transparencia. Las prácticas se realizarán en efectores públicos y privados, con sueldos básicos de $1.476.000 que alcanzan los $1.985.990 en áreas promovidas.

En esta oportunidad, el concurso abarca el examen para residencias médicas y no médicas que contemplan a 10 profesiones de la salud diferentes.

Según el cronograma oficial establecido, la evaluación general se rendirá el próximo 1 de julio, mientras que el ingreso efectivo de los profesionales a sus puestos está pautado para el 1 de septiembre.

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La evaluación general se rendirá el próximo 1 de julio.

La evaluación general se rendirá el próximo 1 de julio.

Detalle de sueldos y centros de formación

La convocatoria 2026 también definió el esquema de ingresos percibidos por los profesionales en formación. De acuerdo con la información a la que accedió Sitio Andino, el sueldo base para los residentes se fijó en $1.476.000. En tanto, para las denominadas "especialidades promovidas" -aquellas ramas de la medicina que cuentan con una menor cantidad de especialistas activos y requieren incentivos específicos- el salario alcanzará los $1,985,990.82.

Las prácticas profesionales y de formación se distribuirán de manera federal a lo largo del territorio mendocino. Los ingresantes desempeñarán sus funciones tanto en hospitales públicos como privados, así como también en los centros de salud que componen la red de Atención Primaria, descentralizando el servicio y reforzando el cuidado sanitario de la comunidad en los distintos municipios.

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