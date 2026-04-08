8 de abril de 2026
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Residentes médicos 2026: cuáles son las 10 profesiones que pujan por un cargo en Mendoza

El Ministerio de Salud de Mendoza abrió el concurso para Residentes médicos 2026. Los interesados tienen tiempo hasta el 24 de abril para inscribirse.

Residentes médicos 2026: cuáles son las 10 profesiones que pujan por un cargo en Mendoza.

Residentes médicos 2026: cuáles son las 10 profesiones que pujan por un cargo en Mendoza.

 Por Natalia Mantineo

El Ministerio de Salud y Deportes lanzó el Concurso de Ingreso para Residentes médicos 2026. La provincia de Mendoza busca cubrir vacantes en hospitales públicos y privados, convocando a graduados de varias disciplinas para iniciar su especialización.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 24 de abril y el trámite debe realizarse de manera 100% virtual a través de la plataforma Infosalud.

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Residentes médicos 2026: comenzó la inscripción para el concurso provincial.

Residentes médicos 2026: comenzó la inscripción para el concurso provincial.

Residentes médicos: las 10 profesiones en concurso

A diferencia de otros años, el llamado actual destaca por su transversalidad, involucrando a una decena de carreras que forman el equipo de salud integral. Los profesionales que podrán pujar por una vacante este año pertenecen a las siguientes áreas:

  • Medicina (especialidades básicas y post-básicas).

  • Enfermería (Cuidados críticos, neonatales y pediátricos).

  • Bioquímica (orientación clínica).

  • Psicología (Salud mental y comunitaria).

  • Trabajo Social.

  • Odontología (Atención hospitalaria y pediátrica).

  • Kinesiología (Rehabilitación y cuidados respiratorios).

  • Farmacia.

  • Nutrición (Clínica y comunitaria).

  • Fonoaudiología (Audiología).

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Son diez las profesiones que pujan por cargos en diferentes nosocomios de Mendoza.

Son diez las profesiones que pujan por cargos en diferentes nosocomios de Mendoza.

Cronograma y requisitos de acceso

El proceso de selección se regirá por un estricto orden de mérito basado en antecedentes y evaluaciones. Las fechas clave que los aspirantes deben agendar son las siguientes:

  • Examen escrito: se realizará el próximo 1 de julio.

  • Entrevistas: se realizarán entre los meses de junio y julio.

  • Orden de mérito y adjudicación: tendrán lugar durante el mes de agosto.

  • Inicio de actividades: los seleccionados comenzarán su formación el 1 de septiembre.

En cuanto a los requisitos, se exige tener hasta 45 años de edad, presentar el certificado analítico con aplazos incluidos y poseer DNI vigente.

En el caso de profesionales extranjeros, se requiere acreditar un mínimo de dos años de residencia en Mendoza y contar con el documento de identidad permanente.

Sedes de formación y especialización

Los cargos en disputa se distribuyen en los principales efectores de la provincia, incluyendo hospitales de referencia como el Central, Lagomaggiore y Notti, además de centros regionales como el Schestakow (San Rafael) y el Perrupato (San Martín). También se incluyen plazas en instituciones privadas de prestigio y organismos como la OSEP y la FUESMEN.

Esta convocatoria representa una oportunidad estratégica para los graduados que buscan consolidar su carrera profesional en un entorno de alta exigencia académica y asistencial.

Los interesados pueden consultar la resolución completa y los programas de formación en el sitio oficial del Departamento de Residencias de Mendoza.

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