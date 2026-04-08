Residentes médicos 2026: cuáles son las 10 profesiones que pujan por un cargo en Mendoza.

El Ministerio de Salud y Deportes lanzó el Concurso de Ingreso para Residentes médicos 2026. La provincia de Mendoza busca cubrir vacantes en hospitales públicos y privados, convocando a graduados de varias disciplinas para iniciar su especialización.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 24 de abril y el trámite debe realizarse de manera 100% virtual a través de la plataforma Infosalud.
Los cargos en disputa se distribuyen en los principales efectores de la provincia, incluyendo hospitales de referencia como el Central, Lagomaggiore y Notti, además de centros regionales como el Schestakow (San Rafael) y el Perrupato (San Martín). También se incluyen plazas en instituciones privadas de prestigio y organismos como la OSEP y la FUESMEN.
Esta convocatoria representa una oportunidad estratégica para los graduados que buscan consolidar su carrera profesional en un entorno de alta exigencia académica y asistencial.