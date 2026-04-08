Residentes médicos 2026: cuáles son las 10 profesiones que pujan por un cargo en Mendoza.

El Ministerio de Salud y Deportes lanzó el Concurso de Ingreso para Residentes médicos 2026 . La provincia de Mendoza busca cubrir vacantes en hospitales públicos y privados, convocando a graduados de varias disciplinas para iniciar su especialización.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 24 de abril y el trámite debe realizarse de manera 100% virtual a través de la plataforma Infosalud .

Científicos del CONICET Mendoza revelan nuevas claves del universo tras un hallazgo sobre galaxias

Fentanilo y propofol, el cóctel mortal que terminó con la vida de un médico mendocino

A diferencia de otros años, el llamado actual destaca por su transversalidad, involucrando a una decena de carreras que forman el equipo de salud integral. Los profesionales que podrán pujar por una vacante este año pertenecen a las siguientes áreas:

Residentes médicos 2026: comenzó la inscripción para el concurso provincial.

El proceso de selección se regirá por un estricto orden de mérito basado en antecedentes y evaluaciones. Las fechas clave que los aspirantes deben agendar son las siguientes:

Son diez las profesiones que pujan por cargos en diferentes nosocomios de Mendoza.

Examen escrito: se realizará el próximo 1 de julio .

Entrevistas: se realizarán entre los meses de junio y julio.

Orden de mérito y adjudicación: tendrán lugar durante el mes de agosto.

Inicio de actividades: los seleccionados comenzarán su formación el 1 de septiembre.

En cuanto a los requisitos, se exige tener hasta 45 años de edad, presentar el certificado analítico con aplazos incluidos y poseer DNI vigente.

En el caso de profesionales extranjeros, se requiere acreditar un mínimo de dos años de residencia en Mendoza y contar con el documento de identidad permanente.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ministerio de Salud de Mendoza (@minsaludmza)

Sedes de formación y especialización

Los cargos en disputa se distribuyen en los principales efectores de la provincia, incluyendo hospitales de referencia como el Central, Lagomaggiore y Notti, además de centros regionales como el Schestakow (San Rafael) y el Perrupato (San Martín). También se incluyen plazas en instituciones privadas de prestigio y organismos como la OSEP y la FUESMEN.

Esta convocatoria representa una oportunidad estratégica para los graduados que buscan consolidar su carrera profesional en un entorno de alta exigencia académica y asistencial.

Los interesados pueden consultar la resolución completa y los programas de formación en el sitio oficial del Departamento de Residencias de Mendoza.