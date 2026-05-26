Cómo acceder a los descuentos del Banco Nación en farmacias y ópticas de Mendoza

En los últimos días de mayo de 2026, quienes son clientes del Banco Nación todavía pueden acceder a una serie de beneficios vinculados a la salud, con promociones que incluyen cuotas sin interésy descuentos para jubilados en farmacias y ópticas de Mendoza.
Las propuestas están disponibles para los clientes que abonen con tarjeta de crédito a través de BNA+ MODO, una modalidad que permite financiar compras y obtener rebajas en rubros que suelen tener un fuerte impacto en el presupuesto familiar.
Farmacity (algunas de las ubicaciones en la Ciudad de Mendoza: Av. San Martín 701, Av. Colón 361, Av. San Martín 1399,
Farmacia del Puente (algunas de las ubicaciones en la Ciudad de Mendoza: Las Heras 201, Av. San Martín 1288, Av. España 1190, Av. Colón 579).
Además, los jubilados que son clientes de Banco Nación además de financiar su compra, acceden a un descuento del 10%, un alivio que puede resultar significativo frente al aumento de los costos en productos vinculados a la salud.
Banco Nación también ofrece descuento en ópticas
Las promociones también alcanzan al rubro óptico. Entre los comercios adheridos en el sitio web figuran:
Neovisión,
Óptica Vision,
Óptica Scerbo,
La Pirámide,
Luis Trombetta,
Ópticos Asociados.
lentes, óptica
Varias ópticas de la provincia tienen descuentos con Banco Nación.
En estas tiendas, los clientes pueden encontrar hasta tres cuotas sin interés y descuentos de hasta el 10%, siempre que el pago se realice con tarjeta de crédito mediante BNA+ MODO.
Otra ventaja es que la promoción puede utilizarse tanto en compras presencialescomo a través decanales online, ampliando las posibilidades para quienes necesiten renovar anteojos o acceder a otros productos vinculados al cuidado de la visión.