Los casos irregulares detectados por el Instituto Provincial de la Vivienda que derivaron en desadjudicaciones

Cuántas viviendas sociales desadjudicó el IPV este año y cuáles fueron las irregularidades detectadas. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

El Gobierno de Mendoza busca aval legislativo para sumar herramientas jurídicas que le permitan al Instituto Provincial de la Vivienda recuperar con mayor rapidez las casas adjudicadas a beneficiarios que registran incumplimientos , mora o usos irregulares. Los distintos casos detectados por el IPV .

La iniciativa enviada a la Legislatura propone cambios en la normativa vigente para agilizar los procesos de desadjudicación y desalojo para poder reasignarlas a otras familias que cumplan con las condiciones establecidas. Los cambios propuestos van a generar que el Estado pueda actuar con mayor celeridad frente a situaciones indebidas .

Cómo es el programa del IPV que financiará viviendas en Mendoza con fondos públicos y privados

El proyecto modifica la normativa actual: la Ley Nº 6.776, la Ley Nº 4.203 y el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la provincia . "El objetivo es establecer un procedimiento sumario, rápido y expedito para recuperar aquellas viviendas que fueron destinadas a familias mendocinas y hoy están siendo utilizadas de manera irregular ", indicó el Gobierno.

Los casos irregulares detectados por el IPV

La propuesta nació de la detección de diversas conductas que "desnaturalizan la finalidad social de las viviendas financiadas por el Estado", explicó el Ejecutivo. Algunas de las irregularidades encontradas son: mora persistente en el pago de cuotas, abandono de viviendas adjudicadas, cesiones irregulares, alquileres a terceros, falseamiento de datos relevantes, ventas informales mediante boletos de compra-venta, publicación de viviendas sociales en plataformas de alquiler temporario.

De acuerdo con los datos del IPV aportados a Sitio Andino, correspondientes al año 2026, en la provincia se registraron 28 viviendas desadjudicadas:

16 casos por mora

casos por 8 casos por mora y ocupación irregular

casos por 4 casos por ocupación irregular

Además, el instituto cuenta con 251 expedientes resueltos.

ip,casas,viviendas,llaves Viviendas entregadas por el IPV en Mendoza. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Recientemente, el IPV intimó a 19 familias adjudicatarias de distintos barrios de Mendoza por falta de pago e irregularidades, por deudas que van desde los $245.681 a los $35 millones. Si no regularizan la situación, el instituto podrá avanzar en la desadjudicación definitiva de la vivienda. Actualmente, la mora es de alrededor del 30%.

Ejes del proyecto enviado a la Legislatura

La iniciativa contempla modificaciones en las leyes anteriormente nombradas para agilizar los procedimientos actuales a través de diversas herramientas jurídicas:

Los desalojos impulsados por el IPV pasarán a ser tramitados por la Justicia de Paz Letrada .

impulsados por el pasarán a ser . Se eliminará de la necesidad de homologación judicial previa de las resoluciones administrativas de desadjudicación emitidas por el IPV.

de la necesidad de emitidas por el IPV. Se habilitará una vía procesal específica para las desadjudicaciones resueltas administrativamente por el IPV.

resueltas administrativamente por el IPV. Se permitirá que el IPV pueda iniciar juicios de desalojo en aquellos casos en los que exista una desadjudicación firme por incumplimiento.

brisas del sauce guaymallen viviendas ipv barrio Viviendas realizadas por el IPV en Guaymallén. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Con esto, el Ejecutivo busca acelerar y mejorar los procedimientos para que el instituto pueda recuperar las casas desadjudicadas y reasignarlas a nuevos beneficiarios que cumplan con las condiciones establecidas. Según explicaron, el proyecto parte del principio de función social de las viviendas, las cuales son financiadas total o parcialmente con fondos públicos para resolver necesidades habitacionales.

Los distintos programas que desarrolla el IPV, como Mendoza Construye en sus diversas líneas, IPV Construyo Mi Casa y Mejoro Mi Casa, priorizan a grupos familiares con ingresos que no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.