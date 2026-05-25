25 de mayo de 2026
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Javier Milei

Foto de unidad y gestos políticos: el mensaje que buscó Milei en el Tedeum

Javier Milei reunió a todo su Gabinete en el Tedeum del 25 de Mayo y buscó mostrar unidad política en medio de las tensiones internas del oficialismo.

Foto de unidad y gestos políticos: el mensaje que buscó Milei en el Tedeum

Foto de unidad y gestos políticos: el mensaje que buscó Milei en el Tedeum

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei logró mostrarse acompañado por la totalidad de su Gabinete durante el Tedeum del 25 de Mayo celebrado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en una imagen de unidad política en medio de las tensiones internas que atraviesa el oficialismo.

Javier Milei buscó mostrar unidad política y contener las tensiones internas durante el Tedeum del 25 de Mayo

Según supo NA, a diferencia de otras ceremonias protocolares, el mandatario decidió convocar especialmente al asesor presidencial Santiago Caputo, quien suele mantenerse al margen de este tipo de actividades institucionales.

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La presencia del consultor no fue casual. Se produjo luego de la escalada de tensión con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tras los cruces en redes sociales vinculados al manejo de la cuenta anónima @PeriodistaRufus. Milei busca encauzar las diferencias puertas adentro y por eso impulsó una foto de cohesión durante la homilía encabezada por el arzobispo Jorge García Cuerva.

Tras la convocatoria en Casa Rosada, gran parte de la plana mayor libertaria (con excepción de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, quien se encuentra en Roma, y Luis Caputo, ausente por un cuadro gripal) caminó por avenida Rivadavia rumbo a la Catedral. Tampoco participó la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no fue invitada por la Secretaría General de la Presidencia.

Entre los asistentes estuvieron los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

Javier Milei (2)
Javier Milei buscó mostrar unidad política este 25 de mayo

Javier Milei buscó mostrar unidad política este 25 de mayo

Rodeado por un fuerte operativo policial, Milei recorrió los metros que separan la Casa Rosada de la Catedral junto al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y al diputado Martín Menem. Algunos pasos detrás se ubicó Santiago Caputo, quien participó por primera vez de la ceremonia acompañado por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.

También llamó la atención el ingreso en soledad de Patricia Bullrich, separada del resto de la delegación oficial. Aun así, fue saludada por el Presidente luego de persignarse y arrodillarse en la nave central de la Catedral. Por su parte, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, siguió de cerca la ceremonia acompañada por Martín Menem y el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Luego de la dura homilía pronunciada por García Cuerva, los funcionarios se trasladaron al Cabildo, donde entonaron el Himno Nacional Argentino. Desde el escenario, el Gabinete volvió a mostrarse unido junto a Milei y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en un gesto que evidenció un acercamiento político entre ambos dirigentes.

Al finalizar el acto, el Presidente volvió a saludar tanto a Jorge Macri como a Martín Menem, ubicados a cada lado suyo. Mientras tanto, Bullrich siguió el cierre de la actividad entre los asistentes antes de regresar a Casa Rosada para participar de la reunión de Gabinete. “Pato presidenta”, le gritó uno de los cientos de simpatizantes presentes.

Los integrantes del Ejecutivo regresaron caminando a Balcarce 50. Durante el trayecto, Santiago Caputo y Eduardo “Lule” Menem mantuvieron una conversación distendida, marcada por sonrisas y gestos de cordialidad. “Gracias, gente. Gracias por aguantar”, expresó Karina Milei ante los simpatizantes que se acercaron a saludar al Presidente.

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