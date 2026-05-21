Argentina recibió una aprobación del FMI y un nuevo desembolso por 1.000 millones de dólares

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina por $20.000 millones de dólares, por lo que destrabó el desembolso correspondiente a $1.000 millones de dólares.

El organismo multilateral destacó las reformas que impulsó el Gobierno, sumado a las mejoras en los aspectos monetario y cambiario. "El impulso reformista se ha fortalecido con la aprobación de leyes clave en materia fiscal, comercial y laboral , así como con mejoras en el marco monetario y cambiario, lo que ha contribuido a la acumulación de reservas y a la mejora de la capacidad de Argentina para gestionar las crisis", indica el comunicado oficial del Fondo.

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"Esto representa un nuevo hito en el marco del programa, cuyo objetivo es consolidar la desinflación, fortalecer la estabilidad externa y sentar las bases para un crecimiento más sólido y sostenible impulsado por el sector privado" - FMI.

A pesar de ciertos halagos, la entidad aclaró: "Si bien no se alcanzó la meta cuantitativa de acumulación de reservas internacionales netas (RIN) para finales de diciembre, se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas, y se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas a la meta de RIN y reducir aún más los diferenciales soberanos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2057575764673941691&partner=&hide_thread=false Acuerdo con el FMI aprobado por el Directorio del Fondo.

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El compromiso del gobierno nacional y las celebraciones

De acuerdo al comunicado, "las autoridades están comprometidas a seguir buscando un equilibrio fiscal general mediante mayores reducciones en los subsidios a la energía, una mejor focalización de las transferencias sociales y la contención del gasto discrecional para contrarrestar el impacto de las iniciativas de gasto del Congreso.

"El marco monetario debe seguir evolucionando para apoyar la desinflación y una mayor flexibilidad del tipo de cambio" - FMI.

Según el Fondo, la Argentina deberá hacer "esfuerzos continuos" para mejorar la transparencia y la comunicación del Banco Central, "así como medidas para contener aún más la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transmisión monetaria y la asignación de crédito".

Por su parte, el presidente Javier Milei fue escueto en su celebración: "Acuerdo con el FMI aprobado", publicó en su cuenta de X, al igual que el ministro de Economía, Luis Caputo.