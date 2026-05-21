Argentina recibió una aprobación del FMI y un nuevo desembolso por 1.000 millones de dólares

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina por $20.000 millones de dólares, por lo que destrabó el desembolso correspondiente a $1.000 millones de dólares.
El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo con la Argentina y habilitó un nuevo desembolso. Qué advertencias emitió el Fondo en el comunicado oficial.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina por $20.000 millones de dólares, por lo que destrabó el desembolso correspondiente a $1.000 millones de dólares.
El organismo multilateral destacó las reformas que impulsó el Gobierno, sumado a las mejoras en los aspectos monetario y cambiario. "El impulso reformista se ha fortalecido con la aprobación de leyes clave en materia fiscal, comercial y laboral, así como con mejoras en el marco monetario y cambiario, lo que ha contribuido a la acumulación de reservas y a la mejora de la capacidad de Argentina para gestionar las crisis", indica el comunicado oficial del Fondo.
"Esto representa un nuevo hito en el marco del programa, cuyo objetivo es consolidar la desinflación, fortalecer la estabilidad externa y sentar las bases para un crecimiento más sólido y sostenible impulsado por el sector privado" - FMI.
A pesar de ciertos halagos, la entidad aclaró: "Si bien no se alcanzó la meta cuantitativa de acumulación de reservas internacionales netas (RIN) para finales de diciembre, se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas, y se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas a la meta de RIN y reducir aún más los diferenciales soberanos".
De acuerdo al comunicado, "las autoridades están comprometidas a seguir buscando un equilibrio fiscal general mediante mayores reducciones en los subsidios a la energía, una mejor focalización de las transferencias sociales y la contención del gasto discrecional para contrarrestar el impacto de las iniciativas de gasto del Congreso.
"El marco monetario debe seguir evolucionando para apoyar la desinflación y una mayor flexibilidad del tipo de cambio" - FMI.
Según el Fondo, la Argentina deberá hacer "esfuerzos continuos" para mejorar la transparencia y la comunicación del Banco Central, "así como medidas para contener aún más la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transmisión monetaria y la asignación de crédito".
Por su parte, el presidente Javier Milei fue escueto en su celebración: "Acuerdo con el FMI aprobado", publicó en su cuenta de X, al igual que el ministro de Economía, Luis Caputo.