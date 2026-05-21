Los patentamientos de autos cayeron en abril de 2026 y Mendoza también registró una baja

Los patentamientos de autos cayeron en abril de 2026 y Mendoza también mostró números en baja

Los patentamientos de autos cayeron en abril de 2026 , según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Durante el mes se registraron 47.564 unidades en todo el país , lo que representa una baja del 13,6% respecto de abril de 2025 , cuando se habían patentado 55.025 vehículos.

La comparación mensual también fue negativa. Frente a marzo de este año , cuando se habían registrado 49.200 unidades, en abril retrocedió un 3,3%.

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Asimismo, el acumulado de los primeros cuatro meses de 2026 alcanzó los 205.114 patentamientos , un 5,7% menos que en el mismo período del año pasado. Es decir, en líneas generales, los números son negativos para la industria automotriz.

El patentamiento de autos tuvo una caída interanual de 13.6%.

Qué dicen desde el sector y cuántos autos se patentaron en Mendoza

El presidente de la entidad, Sebastián Beato, destacó que el mercado vive un momento de cambios atravesado por una mayor oferta de vehículos, la llegada de nuevas marcas -asiáticas principalmente- y una creciente competencia que repercute en precios más bajos.

"Los clientes pueden encontrar hoy mejores condiciones de compra, por eso, es importante que la gente sepa que estamos en un momento muy conveniente para adquirir un vehículo cero kilómetros", completó el referente.

En Mendoza, el comportamiento también fue negativo. En nuestra provincia se patentaron 2.029 vehículos, equivalentes al 4,3% del total nacional.

La cifra mendocina representa una caída del 3,6% respecto de marzo y un descenso interanual del 5%.

Los 10 autos más patentados de abril de 2026

De acuerdo con el informe de ACARA, estos fueron los modelos más vendidos del país durante abril:

toyota hilux Toyota Hilux lideró el ranking con 2.346 unidades patentadas.