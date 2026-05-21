21 de mayo de 2026
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Zona Fría

Por qué la Zona Fría se financia de forma solidaria entre usuarios y no es un subsidio tradicional

Mientras avanza el proyecto que modifica el Régimen de Zona Fría, surgen preguntas sobre su financiamiento, alcance y el impacto que tendría en Mendoza.

Por qué la Zona Fría se financia de forma solidaria entre usuarios y no es un subsidio tradicional

Por qué la Zona Fría se financia de forma solidaria entre usuarios y no es un subsidio tradicional

 Por Soledad Maturano

El cambio al régimen de Zona Fría que obtuvo media sanción este miércoles en la Cámara de Diputados puede impactar negativamente en Mendoza, una de las provincias alcanzadas por el beneficio y que permite a miles de hogares acceder a descuentos en un servicio esencial, especialmente durante el invierno, cuando las bajas temperaturas se sienten con mayor intensidad.

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Mendoza sería una de las provincias más afectadas por los cambios.

Mendoza sería una de las provincias más afectadas por los cambios.

De esta manera, las familias mendocinas que queden excluidas del beneficio deberían afrontar aumentos de entre 30% y 50% en sus facturas de gas, que es justamente el descuento contemplado por la Ley 27.637 de Zona Fría.

Un sistema financiado de manera solidaria

Con esta modificación, el Gobierno nacional busca concentrar los subsidios en los hogares de mayor vulnerabilidad y avanzar en un reordenamiento del sistema energético. Sin embargo, uno de los aspectos menos conocidos del debate es cómo se financia actualmente el régimen de Zona Fría.

A diferencia de otros subsidios, el descuento de entre 30% y 50% en las facturas de gas no surge exclusivamente de una partida presupuestaria del Estado nacional. La ley se sostiene principalmente mediante un fideicomiso específico que se alimenta con aportes realizados por los propios usuarios del sistema.

¿Cómo se financia el subsidio de Zona Fría?

El régimen se financia a través de un fondo fiduciario creado en 2002 para cubrir tarifas diferenciales de gas natural por redes, gas propano indiluido por redes y la venta de garrafas o gas licuado de petróleo (GLP).

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El régimen de Zona Fría contempla descuentos de entre 30% y 50% en el gas.

El régimen de Zona Fría contempla descuentos de entre 30% y 50% en el gas.

Para sostener ese fondo, la legislación vigente establece un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), monto que es abonado por los usuarios del sistema y que permite financiar los descuentos aplicados en las zonas alcanzadas por el beneficio.

Qué departamentos de Mendoza quedarían sin subsidio si cambia la ley

En Mendoza quedarían fuera del régimen el Gran Mendoza:

  • San Rafael
  • General Alvear
  • Tunuyán
  • Tupungato
  • San Carlos
  • San Martín
  • Junín
  • Rivadavia
  • Santa Rosa
  • La Paz

El único departamento que continuaría dentro de la cobertura automática de la ley sería Malargüe.

Qué dice el proyecto que aprobó Diputados

En definitiva, la iniciativa modifica varios aspectos centrales del régimen de Zona Fría. Si obtiene la aprobación del Senado, eliminará el beneficio automático para las zonas incorporadas por la ampliación de 2021 y mantendrá los descuentos únicamente en las regiones que ya estaban alcanzadas por la normativa original: la Patagonia, Malargüe y la Puna.

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De modificarse, sólo la Patagonia, Malargüe y la Puna quedarían alcanzadas por la Zona Fría.

De modificarse, sólo la Patagonia, Malargüe y la Puna quedarían alcanzadas por la Zona Fría.

Para esas zonas se conservarían los subsidios al consumo residencial de gas natural y gas propano por redes. En cambio, en los territorios incorporados por la ampliación de 2021, el beneficio quedaría limitado a los hogares de menores ingresos incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado mediante el Decreto 943/2025 en el gobierno de Javier Milei.

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