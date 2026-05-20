Explosión de un camión cisterna en Malargüe dejó una víctima fatal Foto: Archivo

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Por Luis Calizaya







Un trágico hecho ocurrió en un área petrolera de Malargüe, donde la explosión de un camión cisterna dejó como saldo una persona fallecida y otra herida. Hasta el momento, las autoridades no informaron cuál habría sido el origen del incidente, registrado durante la tarde de este jueves.

Impactante explosión en Malargüe: un muerto y un herido El hecho fue reportado alrededor de las 19.39 en la Base de Chachahuén, ubicada en el distrito Pata Mora. Allí, un camión cisterna perteneciente a una empresa privada explotó por causas que aún son materia de investigación.

Como consecuencia de la detonación, una persona murió y otra resultó herida, aunque por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre su estado de salud.

En el lugar trabajan efectivos de la Policía de Mendoza y personal de los servicios de emergencia, mientras continúan las pericias para determinar cómo se produjo el hecho.

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