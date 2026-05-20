Explosión de un camión cisterna en Malargüe dejó una víctima fatal

Un trágico hecho ocurrió en un área petrolera de Malargüe, donde la explosión de uncamión cisterna dejó como saldo una persona fallecida y otra herida. Hasta el momento, las autoridades no informaron cuál habría sido el origen del incidente, registrado durante la tarde de este jueves.
Impactante explosión en Malargüe: un muerto y un herido
El hecho fue reportado alrededor de las 19.39 en la Base de Chachahuén, ubicada en el distrito Pata Mora. Allí, un camión cisterna perteneciente a una empresa privada explotó por causas que aún son materia de investigación.