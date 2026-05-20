20 de mayo de 2026
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Explosión de un camión cisterna en Malargüe dejó una víctima fatal

El trágico hecho ocurrió en una base petrolera de Chachahuén durante las últimas horas de este jueves. Además de la víctima fatal, también se reportó una persona herida.

Explosión de un camión cisterna en Malargüe dejó una víctima fatal

Explosión de un camión cisterna en Malargüe dejó una víctima fatal

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

Un trágico hecho ocurrió en un área petrolera de Malargüe, donde la explosión de un camión cisterna dejó como saldo una persona fallecida y otra herida. Hasta el momento, las autoridades no informaron cuál habría sido el origen del incidente, registrado durante la tarde de este jueves.

Impactante explosión en Malargüe: un muerto y un herido

El hecho fue reportado alrededor de las 19.39 en la Base de Chachahuén, ubicada en el distrito Pata Mora. Allí, un camión cisterna perteneciente a una empresa privada explotó por causas que aún son materia de investigación.

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Como consecuencia de la detonación, una persona murió y otra resultó herida, aunque por el momento no trascendieron detalles oficiales sobre su estado de salud.

En el lugar trabajan efectivos de la Policía de Mendoza y personal de los servicios de emergencia, mientras continúan las pericias para determinar cómo se produjo el hecho.

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