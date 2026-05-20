Alta Montaña: conductor ebrio volcó y le hallaron figuritas del Mundial por $17 millones

Un insólito y llamativo accidente vial ocurrió en plena Alta Montaña , cuando un conductor alcoholizado protagonizó un vuelco sobre la Ruta Nacional 7 y las autoridades descubrieron que transportaba una millonaria carga de álbumes y figuritas del Copa Mundial de la FIFA 2026.

El hecho se registró en la zona de Punta de Vacas, donde efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” de Gendarmería Nacional realizaban controles vehiculares durante la madrugada.

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El sospechoso, de nacionalidad peruana, intentó escapar de un control pero terminó volcando. Finalmente fue aprehendido y el cargamento, valuado en $17 millones, quedó secuestrado a disposición de la justicia.

Según informaron fuentes oficiales, los uniformados detectaron un Ford Focus que circulaba con las luces apagadas y le ordenaron detenerse, pero el conductor ignoró las señales y escapó del operativo.

control accidente alta montaña El accidente vial ocurrió esta madrugada en Alta Montaña.

A partir de allí comenzó un seguimiento controlado sobre la Ruta 7, hasta que pocos kilómetros después el vehículo terminó volcado al costado del camino. Los gendarmes encontraron al hombre atrapado dentro del rodado y rápidamente montaron un operativo de asistencia y prevención vial en plena cordillera mendocina.

De acuerdo con el parte oficial, el conductor —un ciudadano peruano que había ingresado desde Chile— presentaba evidentes signos de ebriedad.

Sin embargo, lo más sorpresivo apareció al revisar el interior del automóvil: una enorme carga de álbumes y figuritas del Mundial 2026, valuada en más de 17 millones de pesos argentinos.

accidente vuelco alta montaña El siniestro ocurrió en Ruta 7, a la altura de Punta de Vacas, en Alta Montaña.

La Fiscalía Federal de Mendoza intervino en el caso y ordenó actuaciones complementarias, además del secuestro de la mercadería, que quedó a disposición de la Aduana. También se dispuso el secuestro del vehículo y el traslado del conductor a la Comisaría 23.

El episodio generó sorpresa entre los investigadores por la magnitud del cargamento y por el contexto en el que ocurrió el accidente vial en plena Alta Montaña mendocina.