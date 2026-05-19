Caso Maradona: Jana declaró en el juicio, apuntó contra Luque y contó detalles inéditos sobre su padre

La hija del "Diez" declaró y apuntó principalmente contra el neurocirujano Leopoldo Luque

En una nueva audiencia del juicio que investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Maradona declaró Jana Maradona . La testigo brindó un testimonio atravesado por la emoción y las fuertes revelaciones sobre los últimos días de vida del excapitán de la Selección argentina.

La hija del "Diez" declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro y apuntó principalmente contra el neurocirujano Leopoldo Luque , a quien definió como "el médico de confianza" de su padre.

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El dramático momento que obligó a frenar el juicio por Maradona

Durante gran parte de su declaración, Jana sostuvo que siempre buscó lo mejor para Diego y explicó cómo se decidió la internación domiciliaria luego de la operación por el hematoma subdural realizada en la Clínica Olivos en noviembre de 2020.

Según relató, en una reunión participaron Luque , la psiquiatra Agustina Cosachov , el director de la Clínica Olivos Federico Dimitrov y sus hermanas Dalma y Gianinna . Allí se plantearon dos alternativas para la recuperación de Maradona: una clínica de rehabilitación motriz o una internación domiciliaria en el country San Andrés, en Tigre.

Luque nos recomendó una internación domiciliaria. Nos dijo que iba a ser una internación seria Luque nos recomendó una internación domiciliaria. Nos dijo que iba a ser una internación seria

Además, Jana explicó ante el Tribunal que en aquel momento confió plenamente en el criterio del neurocirujano: "Yo lo defendía a Luque porque creía que era un profesional bueno".

Jana Maradona juicio La testigo brindó un testimonio atravesado por la emoción y las fuertes revelaciones sobre los últimos días de vida de su padre. Foto: NA

La descripción del deterioro de Diego

Uno de los momentos más sensibles de la audiencia se produjo cuando Jana describió cómo vio a su padre pocos días antes de su fallecimiento. Recordó que el viernes 13 de noviembre de 2020 lo notó "alegre" y "normal", pero aseguró que el 18 de noviembre ya presentaba un visible deterioro físico.

Tenía la voz ronca y los párpados hinchados Tenía la voz ronca y los párpados hinchados

También reveló que en la vivienda del country San Andrés "no había aparatología" médica para asistir al ex futbolista durante la internación domiciliaria. "Había personal de seguridad, la cocinera, mi primo y algún enfermero, pero no recuerdo aparatología", indicó.

Jana rompió en llanto en medio de la declaración

La declaración estuvo marcada por momentos de profunda conmoción. Jana Maradona se quebró emocionalmente mientras respondía preguntas sobre el fallecimiento de su padre.

"Me dijeron que mi papá no resistió", expresó entre lágrimas al recordar cómo recibió la noticia de la muerte de Diego, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Leopoldo Luque.png Jana explicó ante el Tribunal que en aquel momento confió plenamente en el criterio del neurocirujano

La audiencia también incluyó referencias al cumpleaños número 60 del ex entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, celebrado semanas antes de su muerte. Jana contó que Diego "no tenía ganas" de asistir al homenaje realizado en el estadio Juan Carmelo Zerillo, pero que fue convencido por su entorno.

El juicio que busca determinar responsabilidades

El debate oral intenta establecer si hubo negligencia médica en la atención brindada a Diego Maradona durante sus últimos días de vida. Entre los acusados se encuentran profesionales de la salud y miembros del equipo médico que acompañaban al ex futbolista durante la internación domiciliaria en Tigre.

La causa investiga presunto "homicidio simple con dolo eventual", una figura penal que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión.

El proceso judicial continúa sumando testimonios clave para reconstruir cómo fueron las decisiones médicas tomadas antes de la muerte de uno de los máximos ídolos del fútbol mundial.

Fuente: Noticias Argentinas