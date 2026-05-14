14 de mayo de 2026
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Diego Maradona

Conmoción en el juicio por Maradona: Luque exhibió fotos de la autopsia y Gianinna se descompensó

La décima audiencia por la muerte de Diego Maradona quedó suspendida y se dictó un cuarto intermedio hasta la próxima semana.

La audiencia debió ser interrumpida y el tribunal resolvió dictar un cuarto intermedio

La audiencia debió ser interrumpida y el tribunal resolvió dictar un cuarto intermedio

Por Sitio Andino Policiales

La décima audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona estuvo marcada por un momento de fuerte tensión y conmoción dentro de la sala. Durante la jornada, el tribunal volvió a escuchar declaraciones vinculadas al neurocirujano Leopoldo Luque y al psicólogo Carlos Díaz.

Sin embargo, el momento más delicado se produjo cuando Luque exhibió imágenes correspondientes a la autopsia del exfutbolista, situación que generó un profundo impacto entre los presentes.

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Según informó Noticias Argentinas, Gianinna Maradona observó las imágenes y comenzó a llorar hasta sufrir una descompensación.

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Durante la jornada, el tribunal volvió a escuchar declaraciones vinculadas al neurocirujano Leopoldo Luque.

Durante la jornada, el tribunal volvió a escuchar declaraciones vinculadas al neurocirujano Leopoldo Luque.

Frente a este escenario, la audiencia debió ser interrumpida y el tribunal resolvió dictar un cuarto intermedio hasta la próxima semana, tras un pedido realizado por el abogado Fernando Burlando.

El tenso momento en el juicio por el fallecimiento de Diego Maradona

Leopoldo Luque se presentó ante el Tribunal con el objetivo de refutar los dichos de los peritos forenses y contextualizar los audios posteriores a la muerte del "Diez". Éstos fueron exhibidos por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren en la audiencia anterior.

Sin embargo, el exmédico de cabecera del paciente no se percató que una de las hijas de Maradona se encontraba en la sala al momento de la exposición de los videos y las fotografías de la necropsia en San Fernando.

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El tribunal resolvi&oacute; dictar un cuarto intermedio hasta la pr&oacute;xima semana.

El tribunal resolvió dictar un cuarto intermedio hasta la próxima semana.

"Gianinna lo vio, se puso a llorar, se levantó, le dijo 'hijo de puta' un par de veces y se suspendió la audiencia porque Burlando lo pidió", consignó un allegado de la causa a Noticias Argentinas.

En este contexto, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº7 de San Isidro determinó que Luque preste testimonio el próximo martes 19 de mayo por la mañana y el psicólogo Carlos Díaz a las 16.

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