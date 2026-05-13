13 de mayo de 2026
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Marcelo D'Agostino

La contundente respuesta de la querella en el caso Marcelo D'Agostino tras la denuncia por extorsión

La abogada Quintero presentó un escrito ante la Fiscal en el que rechazó las acusaciones de extorsión presentada por D'Agostino. Cuestionó un importante audio y defendió la veracidad del relato.

La querella cuestionó un audio incorporado al expediente y la utilización de testigos.

La querella cuestionó un audio incorporado al expediente y la utilización de testigos.

Foto: Yemel Fil

El documento, firmado por la abogada María Elena Quintero, sostiene que "no existe en la causa ningún elemento objetivo, verificable o reproducible que permita siquiera iniciar una hipótesis delictiva contra la víctima" y califica la presentación de la defensa como "un acto de hostigamiento procesal".

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Según el escrito, la estrategia judicial impulsada por los defensores de D'Agostino "reproduce patrones de silenciamiento, descrédito y disciplinamiento característicos de la violencia institucional contra las mujeres".

La denuncia de la defensa y el audio incorporado al expediente

La nueva presentación judicial surgió luego de que los abogados defensores de D'Agostino (Eduardo de Oro, Sofía Sosa Arditi y Daniel Sosa Arditi) sostuvieran públicamente que la denunciante habría intentado extorsionar al exfuncionario.

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La nueva presentación judicial surgió luego de que los abogados defensores sostuvieran públicamente que la denunciante habría intentado extorsionar al exfuncionario.

La nueva presentación judicial surgió luego de que los abogados defensores sostuvieran públicamente que la denunciante habría intentado extorsionar al exfuncionario.

De acuerdo con esa hipótesis, la mujer habría intentado transmitirle a D'Agostino un mensaje vinculado a una supuesta exigencia económica de "500 mil dólares" para que "no se enterara nada más de él". Frente a ello, la querella afirmó que los defensores "procuran desplazar el eje de la investigación" y cuestionó la interpretación realizada sobre un audio incorporado al expediente por la propia denunciante.

En ese sentido, Quintero sostuvo que el registro "carece de sustento probatorio, contradice su transcripción textual y no contiene exigencia económica ni amenazas". Además, remarcó que el material fue aportado por la querella "precisamente para asegurar transparencia y control probatorio".

"La defensa intenta suplirlo mediante la lectura aislada de un fragmento que no pertenece a ninguno de los interlocutores", indicó el escrito. La abogada insistió en que, en ningún tramo del audio, la denunciante formula pedidos económicos ni menciona suma dineraria alguna.

Cuestionamientos a la estrategia defensiva de Marcelo D'Agostino

Otro de los puntos planteados por la querella apunta a lo que considera una "inversión de roles procesales". Según el escrito, la defensa busca presentar a D'Agostino como víctima y desplazar sobre la denunciante la condición de agresora.

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Para María Elena Quintero, la estrategia defensiva del exfuncionario carece de sustento probatorio

Para María Elena Quintero, la estrategia defensiva del exfuncionario carece de sustento probatorio

Además, la presentación judicial expresó preocupación por la utilización de testimonios indirectos vinculados a una adolescente. Para la querella, esa situación implica "instrumentalizarla en un conflicto penal entre adultos", algo que calificó como inadmisible y contrario a la Convención sobre los Derechos del Niño.

Finalmente, Quintero sostuvo que el intento de denunciar penalmente a la víctima "se inscribe en un escenario más amplio de violencia institucional y asimetría de poder".

Para la querella, la estrategia defensiva "no solo carece de sustento probatorio, sino que intenta utilizar el aparato jurídico para revertir la carga simbólica del proceso y colocar a la víctima en el lugar del imputado".

Los detalles de la imputación a Marcelo D'Agostino

El exsubsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, fue imputado por la Justicia por tenencia ilegal de arma de guerra y coacciones en un contexto de violencia de género, en el marco de una causa que aún se encuentra en plena etapa de investigación.

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Los hechos sobre violencia física que D'Agostino habría ejercido sobre la víctima podrían haber prescipto

Los hechos sobre violencia física que D'Agostino habría ejercido sobre la víctima podrían haber prescipto

Si bien la imputación actual es leve en relación con los hechos denunciados, la investigación continúa y no se descarta la incorporación de nuevas acusaciones a medida que avance la recolección de pruebas. Además, fuentes judiciales explicaron que se trata de una primera imputación que podría cambiar.

Uno de los ejes centrales que evalúa la Justicia es la posible prescripción de algunos de los delitos denunciados, en función del tiempo transcurrido desde su presunta comisión.

Según informaron fuentes judiciales, los hechos sobre violencia física que D'Agostino habría ejercido sobre la víctima podrían haber prescipto, ya que ocurrieron en 2024.

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