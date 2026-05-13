La contundente respuesta de la querella en el caso Marcelo D'Agostino tras la denuncia por extorsión

La querella cuestionó un audio incorporado al expediente y la utilización de testigos.

La defensa de la denunciante en la causa que involucra al exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino , presentó un nuevo escrito ante la fiscal Valeria Bottini en respuesta a la denuncia paralela impulsada por los abogados del exfuncionario por presunta extorsión, falsa denuncia y falso testimonio . Además, la querella cuestionó un audio incorporado al expediente y la utilización de testigos.

El documento, firmado por la abogada María Elena Quintero, sostiene que "no existe en la causa ningún elemento objetivo, verificable o reproducible que permita siquiera iniciar una hipótesis delictiva contra la víctima" y califica la presentación de la defensa como "un acto de hostigamiento procesal".

Las pruebas que buscan desacreditar un testimonio determinante en la causa contra D'Agostino

Según el escrito, la estrategia judicial impulsada por los defensores de D'Agostino " reproduce patrones de silenciamiento, descrédito y disciplinamiento característicos de la violencia institucional contra las mujeres ".

La nueva presentación judicial surgió luego de que los abogados defensores de D'Agostino (Eduardo de Oro, Sofía Sosa Arditi y Daniel Sosa Arditi) sostuvieran públicamente que la denunciante habría intentado extorsionar al exfuncionario.

daniel sosa arditi, abogado, juicio Leonardo Hisa, Carletti - 505935 La nueva presentación judicial surgió luego de que los abogados defensores sostuvieran públicamente que la denunciante habría intentado extorsionar al exfuncionario. Ilustrativa

De acuerdo con esa hipótesis, la mujer habría intentado transmitirle a D'Agostino un mensaje vinculado a una supuesta exigencia económica de "500 mil dólares" para que "no se enterara nada más de él". Frente a ello, la querella afirmó que los defensores "procuran desplazar el eje de la investigación" y cuestionó la interpretación realizada sobre un audio incorporado al expediente por la propia denunciante.

En ese sentido, Quintero sostuvo que el registro "carece de sustento probatorio, contradice su transcripción textual y no contiene exigencia económica ni amenazas". Además, remarcó que el material fue aportado por la querella "precisamente para asegurar transparencia y control probatorio".

"La defensa intenta suplirlo mediante la lectura aislada de un fragmento que no pertenece a ninguno de los interlocutores", indicó el escrito. La abogada insistió en que, en ningún tramo del audio, la denunciante formula pedidos económicos ni menciona suma dineraria alguna.

Cuestionamientos a la estrategia defensiva de Marcelo D'Agostino

Otro de los puntos planteados por la querella apunta a lo que considera una "inversión de roles procesales". Según el escrito, la defensa busca presentar a D'Agostino como víctima y desplazar sobre la denunciante la condición de agresora.

Reconstrucción asesinato en godoy cruz, policia cientifica, maria elena quintero, homicidio mariana dominguez.jpg Para María Elena Quintero, la estrategia defensiva del exfuncionario carece de sustento probatorio Foto: Yemel Fil

Además, la presentación judicial expresó preocupación por la utilización de testimonios indirectos vinculados a una adolescente. Para la querella, esa situación implica "instrumentalizarla en un conflicto penal entre adultos", algo que calificó como inadmisible y contrario a la Convención sobre los Derechos del Niño.

Finalmente, Quintero sostuvo que el intento de denunciar penalmente a la víctima "se inscribe en un escenario más amplio de violencia institucional y asimetría de poder".

Para la querella, la estrategia defensiva "no solo carece de sustento probatorio, sino que intenta utilizar el aparato jurídico para revertir la carga simbólica del proceso y colocar a la víctima en el lugar del imputado".

Los detalles de la imputación a Marcelo D'Agostino

El exsubsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, fue imputado por la Justicia por tenencia ilegal de arma de guerra y coacciones en un contexto de violencia de género, en el marco de una causa que aún se encuentra en plena etapa de investigación.

Marcelo Dagostino - 512493 Los hechos sobre violencia física que D'Agostino habría ejercido sobre la víctima podrían haber prescipto Foto: Yemel Fil

Si bien la imputación actual es leve en relación con los hechos denunciados, la investigación continúa y no se descarta la incorporación de nuevas acusaciones a medida que avance la recolección de pruebas. Además, fuentes judiciales explicaron que se trata de una primera imputación que podría cambiar.

Uno de los ejes centrales que evalúa la Justicia es la posible prescripción de algunos de los delitos denunciados, en función del tiempo transcurrido desde su presunta comisión.

Según informaron fuentes judiciales, los hechos sobre violencia física que D'Agostino habría ejercido sobre la víctima podrían haber prescipto, ya que ocurrieron en 2024.