13 de mayo de 2026
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Accidente vial

Trágico accidente vial en San Martín: uno de los conductores estaba alcoholizado

Un trágico accidente vial entre un auto y una moto en San Martín dejó como saldo a un joven fallecido.

Terrible accidente vial en Palmira, cerca de la medianoche.

Terrible accidente vial en Palmira, cerca de la medianoche.

 Por Pablo Segura

Un joven de 21 años falleció trágicamente en Palmira, San Martín, tras un accidente vial, luego de chocar con su moto con un auto y sufrir heridas de gravedad que le provocaron la muerte minutos después en el hospital Perrupato.

El siniestro ocurrió cerca de la medianoche en el cruce de las calles Cadetes Chilenos y Lencinas, en Palmira, San Martín y, según las primeras informaciones, el joven vivía en el este provincial.

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El auto con el que chocó la moto, un Chevrolet Onix, era manejado por un hombre de 55 años que tenía una leve intoxicación alcohólica, arrojando un resultado de 0,56 en el control de alcoholemia.

Accidente fatal en Palmira: uno de los conductores dio positivo en alcoholemia

Según las primeras pericias, la víctima fatal manejaba una moto Honda Tornado 250 cc, patente 184KXL, por Lencinas y al llegar al cruce con Cadetes Chilenos, chocó con el Onix, dominio AA563MC.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió heridas de suma gravedad y debió ser trasladado de urgencia al hospital Perrupato, donde minutos después, lamentablemente, falleció.

En la escena del accidente vial trabajó personal de Comisaría 28 de Palmira, Policía Vial de San Martín y Científica, con el objetivo de esclarecer la mecánica del siniestro.

En ese sentido, el conductor del Onix fue trasladado a una comisaría en calidad de “demorado”, en tanto que en las próximas horas se definirá su situación procesal.

Segundo accidente vial fatal en dos días

El trágico choque de esta madrugada fue el segundo siniestro con una víctima fatal ocurrido en San Martín en menos de 24 horas.

Es que este martes, en Ruta 7, a la altura de San Martín, hubo otro accidente con un motociclista muerto. En esa ocasión, un hombre de 29 años, identificado como Santiago Duran (29), murió tras chocar de atrás a un camión.

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