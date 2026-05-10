10 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Luján de Cuyo

Accidente en Luján de Cuyo: una vaca murió tras ser embestida por una camioneta

Una pareja de adultos mayores chocó contra una vaca sobre Ruta 16, en Luján de Cuyo. El animal murió y ambos debieron ser asistidos en una clínica. Los detalles

Los ocupantes de una Ford EcoSport fueron trasladados a una clínica de Luján de Cuyo de manera preventiva

Los ocupantes de una Ford EcoSport fueron trasladados a una clínica de Luján de Cuyo de manera preventiva

 Por Celeste Funes

Un inesperado accidente vial alteró la madrugada en Luján de Cuyo, cuando una pareja de adultos mayores chocó contra una vaca que estaba sobre la Ruta 16. El fuerte impacto provocó la muerte del animal y obligó a la asistencia médica preventiva de los ocupantes de la camioneta.

El hecho ocurrió cerca de las 2.50, a unos 15 kilómetros al oeste de la Ruta 40, antes de llegar al centro de El Carrizal.

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Sorpresa fatal en la ruta: una vaca apareció y provocó un fuerte accidente vial

Según la información oficial, las víctimas fueron identificadas como A. T., un hombre de 71 años, y J. L., una mujer de 69, quienes viajaban a bordo de una Ford EcoSport. Por causas vinculadas a la presencia del animal suelto en la ruta, el conductor no logró evitar el impacto y terminó colisionando contra la vaca.

Como consecuencia del fuerte choque, el animal sufrió fracturas en tres de sus patas y murió en el lugar. En tanto, los ocupantes del vehículo no presentaron lesiones físicas de gravedad, aunque atravesaron una importante crisis nerviosa tras el siniestro.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la pareja en el lugar y posteriormente ambos fueron trasladados de manera preventiva a la Clínica Luján para realizar controles médicos.

Además, las autoridades le practicaron el correspondiente dosaje de alcohol al conductor de la camioneta, cuyo resultado fue negativo. La investigación del hecho quedó en manos de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.

El siniestro recordó a un hecho sucedido el sábado en la localidad de Bermejo, Guaymallén, donde un repartidor de 26 años perdió la vida al caer sobre el asfalto. Las autoridades investigan si un perro se cruzó frente a él cuando circulaba hacia el sur por calle Coronel Gallardo, provocando el fatal desenlace.

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