9 de mayo de 2026
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Accidente vial

Fatal accidente vial en Guaymallén: investigan si un perro provocó la caída de un motociclista

Un repartidor de 26 años murió tras sufrir un grave accidente en moto en Bermejo. Un perro habría desencadenado el hecho.

Fatal accidente vial en Guaymallén: investigan si un perro provocó la caída de un motociclista

Fatal accidente vial en Guaymallén: investigan si un perro provocó la caída de un motociclista

Foto: gentileza
 Por Luis Calizaya

Un motociclista murió este sábado por la tarde en Bermejo, Guaymallén, luego de perder el control de su vehículo y caer sobre el asfalto. Aunque las pericias policiales intentan determinar las causas exactas del accidente vial, un perro que se habría cruzado en la calzada podría haber provocado la maniobra que terminó en tragedia.

Grave accidente fatal en Guaymallén

El accidente ocurrió cerca de las 19.20, cuando un repartidor de 26 años circulaba hacia el sur por calle Coronel Gallardo. Según las primeras informaciones, al llegar a la intersección con Vieytes, un perro apareció repentinamente en su camino y el conductor perdió el control de la motocicleta.

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Como consecuencia de la maniobra, el rodado impactó contra una señal de tránsito fija y el joven cayó violentamente sobre la carpeta asfáltica.

Minutos después arribaron efectivos policiales y personal de Tránsito, junto a profesionales del servicio de emergencias, quienes constataron el fallecimiento de la víctima en el lugar debido a las graves lesiones sufridas tras la caída.

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