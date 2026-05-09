9 de mayo de 2026
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Fiesta Nacional de la Ganadería

La Fiesta Nacional de la Ganadería reunió a los principales referentes de la política mendocina

Durante la Fiesta Nacional de la Ganadería de General Alvear, dirigentes del oficialismo destacaron el buen momento de la actividad ganadera.

La Fiesta Nacional de la Ganadería reunió a los principales referentes de la política mendocina.

La Fiesta Nacional de la Ganadería reunió a los principales referentes de la política mendocina.

Foto: Dani Cano.
Por Sitio Andino Política

Como cada año, la Fiesta Nacional de la Ganadería de las Zonas Áridas reunió a los principales referentes de la política mendocina y del sector productivo. Desde la mañana de este sábado, el predio ferial de General Alvear fue el epicentro del evento, en la previa del tradicional Almuerzo.

Uno de los primeros en llegar fue el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, quien pasó por la carpa de Medios Andinos y aseguró que la ganadería atraviesa “un buen momento” en la provincia, impulsada por la mejora en los precios y las medidas nacionales vinculadas a las exportaciones.

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Fiesta Nacional de la Ganadería 2026, Martín Kerchner, Vargas Arizu
Dirigentes de Mendoza llegaron este sábado a General Alvear para vivir la Fiesta de la Ganadería.

Dirigentes de Mendoza llegaron este sábado a General Alvear para vivir la Fiesta de la Ganadería.

“El día que asumí vine a la Fiesta de la Ganadería y un ternero valía 320 dólares. Hoy, del mismo peso, cuesta 1.200 dólares”, remarcó el funcionario al graficar el crecimiento que tuvo el sector en los últimos años. En ese sentido, Vargas Arizu sostuvo que la reducción de los derechos de exportación, “mal llamadas retenciones”, favoreció un reordenamiento productivo a nivel nacional.

Según explicó, la expansión agrícola en la zona núcleo del país está desplazando la actividad ganadera hacia regiones áridas como Mendoza. “La Pampa Húmeda va corriendo la ganadería hasta zonas áridas y esta es una zona ganadera”, señaló.

El ministro también destacó las inversiones realizadas en infraestructura y el acompañamiento estatal a los productores. “Se han hecho productos, se ha invertido —no todo lo que uno desea— en caminos rurales. Estamos ayudando con el destete precoz, que es un gran desafío, y estamos trabajando para que la ganadería quede aquí”, afirmó. Además, indicó que Mendoza mantiene un importante nivel de consumo interno de carne vacuna. “Nosotros tenemos un consumo en Mendoza que está entre el 10, 12 o 13%, no estoy bien seguro”, expresó.

Fiesta Nacional de la Ganadería 2026, Martín Kerchner
Senador Martín Kerchner.

Senador Martín Kerchner.

Otro de los que dijo presente fue Martín Kerchner, presidente provisional del Senado, aseguró que nunca falta a esta Fiesta, a la que le tiene “mucho cariño”, tanto al evento como a la gente de General Alvear. “No me la pierdo nunca. Quiero mucho a la fiesta y a mis amigos de Alvear. Espero seguir viniendo siempre”, expresó.

El radical habló sobre la situación económica de Mendoza y del país. “La Provincina viene haciendo cambios desde hace más de diez años”, afirmó, y consideró que eso permite que la provincia esté “mejor parada” frente al contexto actual, con el objetivo de seguir generando oportunidades para los mendocinos.

Asimismo, este sábado estuvo en el predio ferial la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quien destacó la inauguración reciente de una nueva sede de drones en la Comisaría 14 de General Alvear, una herramienta que apuntará a reforzar las tareas de prevención y control en las zonas rurales. Según explicó, la medida será clave en la lucha contra el abigeato y la faena clandestina, dos problemáticas que afectan al sector ganadero del sur provincial.

Mercedes Rus
Mercedes Rus

Mercedes Rus

La funcionaria destacó que el objetivo es brindar “mejor información” al personal policial que trabaja en el territorio, mediante tecnología que permita optimizar los operativos y ampliar la capacidad de monitoreo. Además, indicó que habrá pilotos disponibles las 24 horas para actuar ante emergencias y remarcó que los drones también podrán utilizarse en búsquedas de paradero y otros operativos.

Ulpiano Suarez, presente en General Alvear

Distintos intendentes de la provincia tampoco se quedaron afuera de la Fiesta de la Ganadería. Uno de ellos, el jefe comunal de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, dejó abiertas sus aspiraciones de competir por la Gobernación en 2027 y aseguró que ya trabaja con ese objetivo en mente. “No me quedo en el quiero, me estoy preparando. Es un gran desafío y hay que prepararse”, afirmó.

Suarez destacó el perfil productivo del sur mendocino y puso como ejemplo las políticas impulsadas para incentivar inversiones privadas. En ese sentido elogió los programas municipales que apuntan a reducir la presión tributaria para quienes invierten y generan empleo. “Cuando se administra bien, existe la posibilidad de acompañar al sector productivo. Hay que estar cerca de quienes invierten, producen y crean trabajo”, señaló.

Ulpiano Suarez, Fiesta Nacional de la Ganadería
Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza.

Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza.

Durante la charla, Suarez también hizo referencia al reciente acto radical encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo, donde —según comentaron los periodistas presentes— se vivió una especie de “aplausómetro” entre los dirigentes. “Ayer Cornejo jugó un poquito al aplausómetro y parece que Ulpiano ganó”, deslizaron durante la entrevista, entre risas.

Más allá del tono distendido, el intendente dejó claro que dentro del oficialismo ya comenzó una etapa de análisis y proyección hacia el futuro político de Mendoza. “La pregunta que tenemos que hacernos quienes queremos conducir la provincia en 2027 es qué falta hacer y cómo seguimos evolucionando”, planteó.

Luis Petri, presente en General Alvear

El diputado nacional Luis Petri también visitó el living de Medios Andinos, luego de recorrer los puestos y charlar con los hacedores.

Luis Petri, Fiesta Nacional de Ganadería
Luis Petri.

Luis Petri.

Hebe Casado y su interés por gobernar San Rafael

La vicegobernadora Hebe Casado, en diálogo con Medios Andinos, se refirió a sus aspiraciones para 2027. No descartó volver a ejercer como médica, pero aclaró que ir por la intendencia de San Rafael también está entre sus intenciones para combatir "el feudo" de los hermanos Félix.

Hebe Casado, Fiesta Nacional de la Ganadería
La vicegobernadora Hebe Casado.

La vicegobernadora Hebe Casado.

Nadie se perdió la Fiesta de la Ganadería

A su vez, el predio ferial recibió al legislador nacional Facundo Correa Llano, de La Libertad Avanza (LLA). El dirigente mendocino celebró la importancia de acompañar a los alvearenses en uno de los eventos más representativos del sur mendocino y remarcó el trabajo político de LLA en la Legislatura y los concejos deliberantes.

Facundo Correa Llano, Fiesta Nacional de la Ganadería 2026
Legislador nacional Facundo Correa Llano.

Legislador nacional Facundo Correa Llano.

Además, defendió la gestión del presidente Javier Milei y el trabajo de su equipo. Aseguró que el Gobierno nacional “viene trabajando y dejando todo” para bajar indicadores de pobreza y combatir la inflación. Al ser consultado por la situación de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, comentó: “Desde mi lugar lo voy a seguir apoyando incondicionalmente”.

Leonardo Yapur, Fiesta Ganadería 2026
Leonardo Yapur. Foto: Dani Cano.

Leonardo Yapur. Foto: Dani Cano.

En tanto, el senador Leonardo Yapur, otro de los asistentes que pasó por Medios Andinos, representante del cuarto distrito, comentó que se encuentra trabajando en su nuevo rol como legislador y que por ahora no analiza convertirse en intendente.

La 45° Fiesta Nacional de la Ganadería

El almuerzo de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, con los emblemáticos costillares al ensartador, se ha convertido en un evento en sí mismo que atrae a los principales referentes de cámaras empresarias, entidades rurales y personalidades del mundo de la política tanto provincial como nacional. Además, congrega a un gran número de turistas, que se sienten atraídos por el aroma de un asado sin igual.

Claudio Lorenzo jefe asadores, Fiesta Nacional de la Ganadería 2026
Claudio Lorenzo, jefe de los asadores. Foto: Dani Cano.

Claudio Lorenzo, jefe de los asadores. Foto: Dani Cano.

Claudio Lorenzo es el jefe de los asadores en esta edición de la Fiesta. Uno de los platos fuertes será el tradicional Almuerzo de la Ganadería, conocido como “la vedette” del evento. Allí, los costillares a la llama se convierten en el centro de la escena, en una postal que convoca tanto a visitantes como a referentes políticos y productivos.

Entre las principales novedades de esta edición sobresale la incorporación formal de una jornada extra, con la inauguración oficial realizada el miércoles pasado, ampliando la duración de la cita y ofreciendo más tiempo para recorrer cada uno de los espacios.

Fiesta Nacional de la Ganadería 2026 (4), costillares
Costillares de la Fiesta Nacional de la Ganadería.

Costillares de la Fiesta Nacional de la Ganadería.

En esta oportunidad, la Expo Comercial, Industrial, Artesanal y Ganadera contará con más de 300 expositores provenientes de distintos puntos del país, quienes muestran productos, servicios, tecnología y desarrollos vinculados a la producción y la industria.

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