General Alvear: millonaria demanda al Estado por un hincha que perdió un ojo

La justicia civil condenó este viernes al estado provincial para que indemnice a un hombre de General Alvear que perdió la visión de un ojo al recibir un balazo durante una represión policial, en medio de los incidentes al término de un partido entre Pacífico y Bowen.

El hecho ocurrió en noviembre del 2018 en General Alvear y la justicia logró identificar a los dos efectivos de la Policía de Mendoza que fueron autores de la agresión. Por ende, el Gobierno de Mendoza deberá responder en forma recurrente.

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De esta forma, el Tercer Juzgado Civil ordenó una indemnización de más de $165 millones para el damnificado, un hincha del club Pacífico. En el mismo fallo, se rechazó la demanda a la Liga Alvearense de Fútbol.

Según consta en la demanda , todo ocurrió el 4 de noviembre del 2018 en el estadio del club Unión Social y Deportivo Bowen, ubicado en el distrito del mismo nombre, en General Alvear.

La víctima, de quien se reserva su identidad, fue con sus amigos, todos hinchas del Sport Club Pacifico, a presenciar el partido correspondiente al torneo de la Liga Alvearense de Fútbol.

Lo cierto es que tras el partido, el actor salió del estadio y abordó el camión que los llevaba de regreso a la ciudad de General Alvear. Sin embargo, a unos 60 metros fueron abordados por policías de la Unidad Motorizada de Acción Rápida, quienes comenzaron a disparar balazos de goma, según la denuncia, sin motivo alguno.

El damnificado recibió un primer disparo en el brazo derecho, y luego, como consecuencia de otro tiro, uno de los perdigones impactó en el centro del ojo izquierdo.

A partir de ese instante, el hombre perdió la visibilidad y luego las pericias médicas lo confirmaron.

Los fundamentos del fallo tras el juicio civil

Para los jueces intervinientes, “los agentes obraron de manera irregular”. En los fundamentos de la sentencia explicaron su error “en la medida en que avanzaron hacia los particulares que se encontraban en la parte trasera del camión, sin que se haya acreditado en ellos provocación o disturbio de ninguna clase, ni agresividad manifiesta hacia el personal policial”.

A su vez, sostuvieron que “La Liga Alvearense de Fútbol es una entidad sin fines de lucro que no tiene un beneficio económico que justifique hacerla responsable en forma solidaria como organizadora del evento deportivo”.

En base a esto, ordenaron una indemnización de más de $146 millones, condenando a los dos efectivos y al Gobierno de la Provincia de Mendoza, quienes además deberán hacerse cargo de las costas del proceso.