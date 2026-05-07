7 de mayo de 2026
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Espectáculo

Héroe llega a Mendoza con "Cinema Lírico", un espectáculo que revive los grandes clásicos del cine

El trío vocal Héroe se presentará en Mendoza, San Carlos y General Alvear con un espectáculo que fusiona lírico pop, humor y escenas de clásicos del cine.

Héroe llega a Mendoza con Cinema Lírico, un espectáculo que revive los grandes clásicos del cine

Héroe llega a Mendoza con "Cinema Lírico", un espectáculo que revive los grandes clásicos del cine

Por Sitio Andino Sociedad

El reconocido trío vocal Héroe desembarcará en Mendoza con una propuesta artística que promete emocionar al público a través de la música y el cine. Se trata de “Cinema Lírico”, un espectáculo que combina la fuerza del Lírico Pop con escenas y canciones inolvidables de grandes películas de todos los tiempos.

La gira incluirá funciones en Ciudad de Mendoza, y por primera vez en General Alvear y San Carlos, acercando el show a distintos puntos de la provincia.

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La música y el cine fusionados en un solo espectáculo

Con una puesta en escena innovadora, Héroe propone un recorrido por clásicos del séptimo arte como:

  • Casablanca,
  • Cinema Paradiso,
  • El Padrino,
  • Fame,
  • Armageddon,
  • Il Postino,
  • Mujer Bonita,
  • El Fantasma de la Ópera y
  • Titanic, entre otros éxitos cinematográficos que marcaron generaciones.

El espectáculo está protagonizado por Federico Picone (barítono brillante), Alejandro Falcone (tenor lírico spinto) y Sebastián Russo (tenor lírico ligero), quienes desde hace más de una década construyen una carrera destacada dentro del género.

Además de las interpretaciones musicales, la propuesta suma humor, interacción con el público y momentos emotivos que buscan despertar recuerdos y sensaciones ligadas a las películas que forman parte de la memoria colectiva.

Todo lo que tenés que saber sobre los shows en Mendoza

La primera presentación será el viernes 15 de mayo a las 21:30 en el Teatro Plaza. Las entradas tienen los siguientes valores:

  • Platea Baja filas 1 a 18: $47.000
  • Platea Baja filas 19 a 25: $42.000
  • Platea Alta: $37.000

Luego, el sábado 16 de mayo a las 21:30, el espectáculo llegará al Cine Teatro Real de La Consulta, en San Carlos. Para esta función habrá promoción de tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard, y los precios son:

  • Platea Baja filas 1 a 12: $47.000
  • Platea Baja filas 13 a 17: $42.000
  • Platea Alta filas 1 a 4: $40.000
  • Platea Alta filas 5 a 13: $36.000

Finalmente, el domingo 17 de mayo a las 20, Héroe se presentará por primera vez en el Cine Teatro Antonio Lafalla de General Alvear. Las entradas para esa fecha cuestan:

  • Filas A a I: $45.000
  • Filas M a Q: $40.000

Los tickets pueden adquirirse en las boleterías de los teatros y a través de EntradaWeb.com.ar, mientras que para General Alvear también están disponibles en la web oficial del teatro.

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