7 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Clases

Por fuertes vientos, suspenden las clases presenciales en un departamento de Mendoza

Debido a vientos intensos, desde la Dirección General de Escuelas confirmaron la suspensión de clases presenciales para el turno vespertino y nocturno en este departamento de Mendoza.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

La Dirección General de Escuelas determinó la suspensión de las clases para el turno vespertino y noche en el departamento de Malargüe. La medida responde a la presencia de fuertes ráfagas de viento.

Clases suspendidas: detalles de la medida

La medida será para el turno vespertino y nocturno en todo el departamento sureño. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

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Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este jueves 7 de mayo, se ha determinado la suspensión de clases presenciales en las escuelas de todos los niveles y modalidades de Malargüe.

Situación en el resto de la provincia

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad. La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Se recomienda a los padres y tutores mantenerse informados a través de los canales oficiales de la DGE y Defensa Civil ante posibles actualizaciones para los turnos tarde y nocturno.

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