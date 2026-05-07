Por fuertes vientos, suspenden las clases presenciales en un departamento de Mendoza

La Dirección General de Escuelas determinó la suspensión de las clases para el turno vespertino y noche en el departamento de Malargüe. La medida responde a la presencia de fuertes ráfagas de viento.
Debido a vientos intensos, desde la Dirección General de Escuelas confirmaron la suspensión de clases presenciales para el turno vespertino y nocturno en este departamento de Mendoza.
La Dirección General de Escuelas determinó la suspensión de las clases para el turno vespertino y noche en el departamento de Malargüe. La medida responde a la presencia de fuertes ráfagas de viento.
La medida será para el turno vespertino y nocturno en todo el departamento sureño. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.
Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este jueves 7 de mayo, se ha determinado la suspensión de clases presenciales en las escuelas de todos los niveles y modalidades de Malargüe.
En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad. La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.
Se recomienda a los padres y tutores mantenerse informados a través de los canales oficiales de la DGE y Defensa Civil ante posibles actualizaciones para los turnos tarde y nocturno.