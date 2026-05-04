4 de mayo de 2026
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Zonda

Por viento Zonda, una localidad de Las Heras suspende las clases presenciales

A raíz del fuerte viento Zonda, registrado en la zona cordillerana, la DGE determinó la suspensión de clases para el turno tarde en todos los niveles.

Por viento Zonda, una localidad de Las Heras suspende las clases presenciales.

Por viento Zonda, una localidad de Las Heras suspende las clases presenciales.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

La Dirección General de Escuelas determinó la suspensión de las clases para el turno tarde en la localidad de Uspallata, Las Heras. La medida responde a la presencia de fuertes ráfagas de viento Zonda y sigue las recomendaciones emitidas por la Dirección de Defensa Civil.

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Zonda en Uspallata: la DGE suspendió las clases en todos los niveles y modalidades.

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Clases suspendidas: detalles de la medida

Debido a que los pronósticos meteorológicos confirman la intensificación del fenómeno climático en la zona cordillerana, las autoridades educativas optaron por resguardar la seguridad de la comunidad educativa. La suspensión afecta a:

  • Niveles: todos los niveles (Inicial, Primario, Secundario y Superior).

  • Modalidades: todas las modalidades educativas.

  • Zona afectada: únicamente el distrito de Uspallata.

Clases virtuales en Uspallata

A pesar de la suspensión de la presencialidad, el servicio educativo no se interrumpe totalmente. La DGE informó que la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual. Alumnos y docentes deberán dar continuidad a los contenidos a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza, tal como lo estipulan los protocolos para contingencias climáticas.

Situación en el resto de la provincia

Es importante destacar que la medida es geográficamente focalizada. En el resto del territorio mendocino, incluyendo el Gran Mendoza, el Valle de Uco, el Este y el Sur provincial, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Se recomienda a los padres y tutores mantenerse informados a través de los canales oficiales de la DGE y Defensa Civil ante posibles actualizaciones para los turnos vespertino y nocturno.

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