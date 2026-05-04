Educación Superior: apuestan a la enseñanza híbrida para rescatar institutos en crisis.

La Dirección General de Escuelas puso en marcha un ambicioso plan de reconversión institucional destinado a los Institutos de Educación Superior (IES) de gestión estatal que atraviesan situaciones de crisis . El objetivo es claro: evitar el cierre de instituciones y garantizar que la enseñanza llegue a cada rincón de la provincia mediante la modernización de sus estructuras.

El nuevo modelo, publicado este lunes en el Boletín Oficial, surge como respuesta a diagnósticos que identificaron instituciones con una disminución sostenida de la matrícula , dificultades para cubrir perfiles docentes especializados y limitaciones de infraestructura o conectividad.

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Educación Superior, en crisis: la DGE busca que no desaparezcan los institutos y aplicarán un sistema híbrido.

El corazón de esta transformación es la implementación de un enfoque pedagógico híbrido . Este sistema no solo busca paliar la crisis de presencialidad en zonas alejadas, sino que propone una integración real de recursos digitales en tiempo real con la asistencia tradicional.

Este esquema permitirá:

Aulas interactivas: inversión en tecnología para que estudiantes de distintas localidades puedan acceder a la misma calidad de formación simultáneamente.

Itinerancia docente: profesores especializados podrán dictar clases en diversos puntos, optimizando el recurso humano calificado.

Sedes descentralizadas: los institutos en crisis podrán transformarse en sedes dependientes de un "Instituto de Referencia", simplificando la burocracia y compartiendo recursos económicos y tecnológicos.

Home office La DGE apuesta a un enfoque pedagógico híbrido en los Institutos de Educación Superior. Internet

Un salvaguarda para la comunidad educativa

Ante la incertidumbre que suelen generar estos cambios, la normativa establece garantías estrictas. En primer lugar, se asegura la continuidad pedagógica de todos los alumnos, quienes podrán terminar sus trayectorias bajo el nuevo modelo.

En cuanto al personal, la resolución dispone la reubicación de los docentes titulares respetando sus perfiles y derechos laborales, así como la preservación de los cargos de apoyo académico y no docentes. La gestión no será unilateral: cada sede contará con un Consejo de Sede, un órgano colegiado con representación de todos los claustros elegidos por asamblea, manteniendo el espíritu de gobernanza participativa.

Implementación y presupuesto

La DGE, a través de la Dirección de Educación Superior, será la encargada de realizar los diagnósticos individuales para determinar qué institutos deben iniciar este proceso. Para asegurar el éxito del plan, el artículo 11 de la norma autoriza la inversión inicial destinada a las adecuaciones edilicias y tecnológicas necesarias para las aulas híbridas.

Con esta medida, Mendoza busca transformar la crisis en una oportunidad de modernización, asegurando que la oferta educativa sea pertinente a las necesidades territoriales y productivas de cada departamento.

Puntos destacados del nuevo modelo:

Flexibilidad: Adaptación a las necesidades de alumnos que trabajan o viven en zonas remotas.

Eficiencia: Sistema de recursos compartidos y unidad de gestión de crédito ante el Tribunal de Cuentas.

Calidad: Monitoreo continuo y evaluación anual de los resultados académicos y de retención.