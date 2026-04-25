25 de abril de 2026
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Sitio Andino
Dirección General de Escuelas

DGE: el "boom" de Inglés en Mendoza y por qué es la carrera con salida laboral más rápida

Mientras faltan docentes en áreas científicas, desde la Dirección General de Escuelas aseguran que el profesorado de Inglés es el más buscado en la provincia.

DGE: el boom de Inglés en Mendoza y por qué tiene salida laboral inmediata.

DGE: el "boom" de Inglés en Mendoza y por qué tiene salida laboral inmediata.

 Por Natalia Mantineo

En el mapa de la Educación Superior mendocina, una carrera se despega del resto por su capacidad de atraer estudiantes y garantizar empleo: el profesorado de Inglés. Según datos de la Dirección General de Escuelas, este fenómeno no solo se mantiene, sino que se consolida como la opción de formación docente con mayor demanda proporcional en los institutos locales.

En diálogo con Sitio Andino, la directora de Educación Superior, Mariela Ramos, analizó las razones detrás de este "boom" y cómo la salida laboral ha mutado para ofrecer oportunidades que van mucho más allá del aula tradicional.

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DGE: aseguran que Inglés se ha transformado en una de las carreras más estudiadas en Mendoza.

DGE: aseguran que Inglés se ha transformado en una de las carreras más estudiadas en Mendoza.

DGE: el imán de la "no educación"

Lo curioso del fenómeno es que muchos jóvenes no eligen Inglés pensando únicamente en dar clases en una escuela Primaria o Secundaria. La versatilidad del idioma permite una inserción rápida en el sector privado, un motor que hoy tracciona más que la vocación pedagógica tradicional.

  • Economía del conocimiento: empresas de software y tecnología buscan perfiles con dominio de inglés para coordinar equipos o gestionar proyectos globales.

  • Turismo y bodegas: en una provincia como Mendoza, el sector vitivinícola y hotelero demanda constantemente profesionales bilingües.

  • Trabajo remoto: el título habilita a los egresados a trabajar como traductores, intérpretes o asistentes para empresas del exterior, muchas veces con remuneraciones competitivas.

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En Mendoza, el sector vitivinícola y hotelero demanda constantemente profesionales bilingües.

En Mendoza, el sector vitivinícola y hotelero demanda constantemente profesionales bilingües.

Un título que no queda obsoleto

Para acompañar esta demanda, la DGE ha puesto el foco en la actualización de los planes de estudio. Ramos confirmó que este año se están renovando los diseños curriculares de Inglés para alinearlos con las nuevas normativas nacionales, asegurando que los egresados cuenten con herramientas modernas y flexibles.

"La salida laboral es inmediata y tiene muchas variantes", destacó la funcionaria. Esta realidad contrasta con el déficit crítico que sufren otras áreas como Matemática, Física o Química, donde la provincia debe recurrir a becas incentivo para atraer aspirantes.

Capilaridad en todo el territorio

Otro factor del éxito es la accesibilidad. Actualmente, la carrera de Inglés se ofrece en 20 institutos de toda la provincia, lo que permite que jóvenes de diversos departamentos puedan formarse cerca de sus hogares.

educación superior
la carrera de Inglés se ofrece en 20 institutos de toda la provincia.

la carrera de Inglés se ofrece en 20 institutos de toda la provincia.

El fenómeno de Inglés en Mendoza es, en definitiva, el reflejo de una nueva generación de estudiantes que busca seguridad laboral y la posibilidad de integrarse a un mercado de trabajo globalizado sin moverse de su provincia.

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