25 de abril de 2026
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Las Heras

Tragedia en Las Heras: un motociclista murió tras chocar y el otro vehículo huyó

Un motociclista murió en un violento accidente ocurrido durante la madrugada de este sábado en Las Heras. Conocé los detalles del hecho.

Tragedia en Las Heras: un motociclista murió tras chocar y el otro vehículo huyó

Tragedia en Las Heras: un motociclista murió tras chocar y el otro vehículo huyó

 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 06:30, un motociclista perdió la vida tras protagonizar un violento accidente vial. El trágico hecho ocurrió en la intersección de avenida Perú y Roca, en el departamento de Las Heras.

Cómo fue el trágico accidente vial en Las Heras

Según fuentes oficiales, personal policial intervino tras un llamado al 911 que alertaba sobre un siniestro vial entre un automóvil y una bicimoto. Al llegar al lugar, constataron la presencia de una bicimoto color celeste, sin marca visible ni dominio, cuyo conductor (F. E. C. Z., de 28 años) se encontraba sin signos vitales.

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De acuerdo con las primeras actuaciones, el otro vehículo involucrado, un automóvil del que no se aportaron mayores datos, se retiró del lugar luego del impacto.

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A raíz del violento impacto, el motociclista falleció prácticamente en el acto

A raíz del violento impacto, el motociclista falleció prácticamente en el acto

Personal del SEC se hizo presente y confirmó el fallecimiento en el lugar. Posteriormente, se dispuso la intervención de Policía Científica, mientras que la Oficina Fiscal de Las Heras quedó a cargo de la investigación.

Vecinos de la zona advierten que esta intersección es escenario frecuente de accidentes, lo que genera preocupación por la falta de medidas de seguridad vial.

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