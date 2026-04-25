Tragedia en Las Heras: un motociclista murió tras chocar y el otro vehículo huyó

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 06:30, un motociclista perdió la vida tras protagonizar un violento accidente vial . El trágico hecho ocurrió en la intersección de avenida Perú y Roca, en el departamento de Las Heras .

Según fuentes oficiales, personal policial intervino tras un llamado al 911 que alertaba sobre un siniestro vial entre un automóvil y una bicimoto . Al llegar al lugar, constataron la presencia de una bicimoto color celeste, sin marca visible ni dominio, cuyo conductor (F. E. C. Z., de 28 años) se encontraba sin signos vitales .

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De acuerdo con las primeras actuaciones, el otro vehículo involucrado, un automóvil del que no se aportaron mayores datos, se retiró del lugar luego del impacto .

A raíz del violento impacto, el motociclista falleció prácticamente en el acto

Personal del SEC se hizo presente y confirmó el fallecimiento en el lugar. Posteriormente, se dispuso la intervención de Policía Científica, mientras que la Oficina Fiscal de Las Heras quedó a cargo de la investigación.

Vecinos de la zona advierten que esta intersección es escenario frecuente de accidentes, lo que genera preocupación por la falta de medidas de seguridad vial.