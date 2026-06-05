Paradero: apareció la joven que era buscada en Las Heras

Las autoridades judiciales y efectivos de la División Búsqueda de Personas de la Policía de Mendoza confirmaron la aparición de la menor de edad que era buscada en Las Heras y por cuyo paradero el propio intendente de la Comuna había pedido por la aparición en sus redes sociales.

Se trata de una menor de 16 años, quien había sido vista por última vez el pasado domingo 31 de mayo, cuando se retiró de su vivienda ubicada en el barrio Santa Teresita. Desde entonces, sus familiares y las autoridades trabajan para establecer su ubicación y dar con su paradero.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron este viernes a primera hora que la menor fue hallada en perfecto estado de salud. En tanto que ahora la justicia investigará dónde estuvo todos estos días.

La investigación por el paradero de la menor está a cargo de la Fiscalía de Instrucción Nº 18, dependiente de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional.

Las autoridades habían solicitado a la comunidad colaborar con cualquier información que pueda resultar útil para localizar a la adolescente.

La difusión de la imagen y de las características físicas de la joven resultó clave para avanzar en la búsqueda y lograr que regrese a su hogar.