Más de 80 familias denunciaron por presunta estafa millonaria a una constructora en Mendoza

Una empresa dedicada a la construcción de viviendas industrializadas quedó bajo la lupa.

Una empresa dedicada a la construcción de viviendas industrializadas quedó bajo la lupa tras ser denunciada por una presunta estafa millonaria que tendría como víctimas a más de 80 familias mendocinas . Los denunciantes sostienen que pagaron total o parcialmente sus casas, pero nunca recibieron las viviendas prometidas y, además, aseguran que los responsables dejaron de responder a sus reclamos.

Las denuncias apuntan contra E&M Viviendas Industrializadas , cuyos clientes afirman que la firma incumplió con los contratos y los plazos de entrega acordados. El caso ya se encuentra en manos de la Justicia , mientras las familias reclaman una respuesta y la devolución de su dinero o la entrega de las viviendas.

En diálogo con Noticiero Andino, una de las damnificadas relató el difícil momento que atraviesa tras haber abonado la totalidad de su vivienda. "Cancelé mi casa hace dos años. Incluso saqué un préstamo para poder terminar de pagarla y, hasta el día de hoy, no tengo nada . Les escribo mensajes y no me responden", expresó.

La mujer aseguró que, junto con otros clientes, impulsó reclamos ante los organismos competentes y sostuvo que lograron que Defensa al Consumidor clausurara el local físico de la empresa. "Desde Defensa al Consumidor logramos que clausuraran el espacio físico y realmente es desgarrador ", afirmó.

Aseguran que habría hasta 300 viviendas sin entregar

Las familias afectadas son de distintos puntos de Mendoza y sostienen que el problema sería mucho mayor al que se conoció inicialmente. Según una de las denunciantes, recibieron información que indica que habría alrededor de 300 viviendas pendientes de entrega, aunque ese dato todavía no fue confirmado oficialmente.

"Es una vergüenza, una falta de respeto. Estoy quebrada, colapsada. Me duele muchísimo lo que estamos viviendo y me duele por todas las familias que tenían el sueño de la casa propia", manifestó.

Los denunciantes sostienen que pagaron total o parcialmente sus casas.

Otra de las damnificadas aseguró que su vivienda debía ser entregada hace dos años y denunció que la empresa modificó las condiciones pactadas originalmente. "Habíamos acordado entregar el 70% del valor para que comenzaran la construcción y el 30% restante una vez viviendo en la casa. Cuando llegué al 70%, me aumentaron el monto y rompieron el primer contrato", relató.

La causa ya está en la Justicia

Mientras avanza la investigación judicial, las familias esperan que se determinen las responsabilidades y que la empresa responda por los presuntos incumplimientos.

Los clientes afirman que la firma incumplió con los contratos.

Además, reclamaron la intervención de las autoridades provinciales ante la magnitud del caso. "Si la Justicia no acciona, le pedimos al gobernador que intervenga y que den la cara por toda la gente que ha sido perjudicada", concluyeron los denunciantes.