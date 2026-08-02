2 de agosto de 2026
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Mujer

Aumentó la cantidad de mujeres presas en Mendoza y ya son más de 200 las alojadas en cárceles provinciales

El Servicio Penitenciario de la provincia registró un crecimiento interanual del 16,47%. Qué ocurre a nivel federal y cómo cambió la población carcelaria en el último año.

Casi la mitad de las mujeres detenidas en el sistema federal no tiene condena firme

Casi la mitad de las mujeres detenidas en el sistema federal no tiene condena firme

Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza
 Por Carla Canizzaro

La cantidad de mujeres privadas de la libertad se convirtió en un punto de análisis dentro de los sistemas penitenciarios nacional y provincial. A partir de distintos registros oficiales se observa una evolución creciente de esta población.

En la provincia de Mendoza, esta población registró un crecimiento interanual del 16,47%, según datos del Servicio Penitenciario provincial. En este sentido, los registros nacionales también muestran un aumento de la población femenina en cárceles.

Por otro lado, un informe elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), analizó la situación de las personas detenidas en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El relevamiento indicó que 1.019 mujeres y 33 personas travesti-trans permanecen privadas de la libertad en unidades federales, lo que representa el 8,5% del total de la población penitenciaria, mientras que el 91,5% restante corresponde a hombres.

El relevamiento indicó que 1.019 mujeres y 33 personas travesti-trans permanecen privadas de la libertad.

El relevamiento indicó que 1.019 mujeres y 33 personas travesti-trans permanecen privadas de la libertad.

A nivel federal, la población de mujeres detenidas aumentó un 7,4%, mientras que la cantidad de personas travesti-trans se mantuvo relativamente estable. Además, el relevamiento señala que siete de cada diez mujeres alojadas en el SPF se encuentran en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza, una de las principales unidades destinadas a esta población.

Mendoza registró un aumento sostenido de mujeres detenidas en un año

Los datos del Servicio Penitenciario de Mendoza muestran una evolución diferente y con un crecimiento más marcado. En diciembre de 2024, la provincia registraba 170 mujeres privadas de la libertad, mientras que en diciembre de 2025 esa cifra ascendió a 198, lo que representa 28 mujeres más en un año.

Según el organismo provincial, la tasa de evolución interanual fue del 16,47% durante ese período

La tendencia continuó durante 2026. Hasta julio de este año, Mendoza contabilizó 218 mujeres privadas de la libertad, manteniendo una variación del 10% respecto de diciembre de 2025, con un incremento de 20 casos. Actualmente el sistema provincial registra un total de 224 internas alojadas en distintas unidades penitenciarias:

  • Centro de Alojamiento C sector C1 de Almafuerte II: 202 mujeres.
  • Alcaidía de Alojamiento Transitorio Madres con Hijos: 4 mujeres.
  • Centro de Alojamiento Régimen Abierto El Borbollón: 3 mujeres.
  • Complejo Penitenciario San Rafael: 15 mujeres.
Hasta julio de este año, Mendoza contabilizó 218 mujeres privadas de la libertad.

Hasta julio de este año, Mendoza contabilizó 218 mujeres privadas de la libertad.

Casi la mitad de las mujeres detenidas en el sistema federal no tiene condena firme

Uno de los principales puntos destacados por el informe de la PROCUVIN es la situación procesal de las mujeres y personas travesti-trans detenidas. El relevamiento determinó que el 49,4% permanece privada de la libertad sin condena firme, una proporción superior a la registrada en el total de la población penitenciaria federal, donde los procesados representan el 35,6%.

En términos generales, el informe indica que 6 de cada 10 personas alojadas en cárceles federales cuentan con condena firme. En números concretos, 7.927 personas (64,4%) están condenadas, mientras que 4.391 (35,6%) permanecen procesadas.

Respecto al cierre de 2025, la PROCUVIN registró un aumento del 3,2% en la cantidad de personas condenadas, mientras que las prisiones preventivas disminuyeron un 2,1%.

Mujeres embarazadas y detenidas con hijos dentro del sistema penitenciario

El informe también relevó situaciones particulares dentro del sistema federal. Actualmente se contabilizan 11 mujeres embarazadas bajo custodia del SPF y 18 detenidas junto a sus hijos e hijas.

La mayor concentración de estos casos se encuentra en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza, mientras que en el Complejo Penitenciario Federal III de Salta se registraron dos mujeres embarazadas y tres detenidas junto a sus hijos.

En cuanto a la jurisdicción que interviene en las causas, el informe de la PROCUVIN señala que la mayor parte de las personas alojadas en establecimientos federales depende de la justicia nacional. Del total relevado:

  • 51% corresponde a la justicia nacional (6.277 personas).
  • 44% corresponde a la justicia federal (5.416 personas).
  • 5% restante depende de jurisdicciones provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (626 personas).
El informe indica que 6 de cada 10 personas alojadas en cárceles federales cuentan con condena firme.

El informe indica que 6 de cada 10 personas alojadas en cárceles federales cuentan con condena firme.

El documento también destaca que la población vinculada a la justicia nacional aumentó un 5,5% durante el último semestre y representa aproximadamente la mitad de las personas alojadas en cárceles federales.

Por otra parte, la justicia federal presenta la mayor proporción de personas detenidas sin condena firme, con un 40,3%, mientras que en el ámbito nacional el porcentaje de procesados alcanza el 32,8%.

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