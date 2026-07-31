31 de julio de 2026
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Sitio Andino
Justicia

La justicia pone la lupa en el caso del Corsa retirado ilegalmente de la Playa de Secuestros

La justicia emitió un comunicado sobre el Chevrolet Corsa que fue retirado ilegalmente de la Playa de Secuestros y luego causó un accidente vial en Guaymallén.

El Chevrolet Corsa que generó un revuelo tanto en la justicia como en el Colegio Notarial de escribanos.

El Chevrolet Corsa que generó un revuelo tanto en la justicia como en el Colegio Notarial de escribanos.

Según informó el Poder Judicial, la persona que retiró el automóvil presentó toda la documentación requerida en el expediente, incluyendo un poder certificado ante escribano público, por lo que el juzgado dio curso al trámite conforme a la documentación aportada.

No obstante, ante las sospechas surgidas durante la investigación penal, la Justicia ordenó la intervención de la Oficina de Inspección Notarial para determinar el accionar de la escribana interviniente y dispuso que el vehículo permanezca bajo custodia por tratarse de una prueba clave en la causa.

La documentación presentada para retirar el vehículo

De acuerdo con el comunicado oficial, un hombre identificado como Pablo Antonio Núñez se presentó ante el juzgado con el título del automotor, la Cédula de Identificación del Automotor (Cédula Verde), un Acta Extrapoder (Poder Amplio para Autorización para Conducir) fechada el 27 de enero de 2025, firmada por una escribana pública con matrícula vigente y con los sellos correspondientes.

Además, entregó una póliza de seguro y un plan de pagos de deuda de ATM con sus respectivos comprobantes. Con esa documentación, el expediente señala que la entrega del Chevrolet Corsa fue oficializada el 19 de junio de 2025.

El caso tomó relevancia luego de que el vehículo protagonizara un accidente vial en el Acceso Sur, episodio que permitió detectar presuntas maniobras delictivas vinculadas con la salida del rodado de la Playa de Secuestros.

Frente a esta situación, la Justicia dispuso la intervención de la Oficina de Inspección Notarial para verificar la autenticidad y legalidad de la documentación presentada, mientras el automóvil permanecerá secuestrado como evidencia en la investigación penal en curso.

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