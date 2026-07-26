Alerta Sofía por la desaparición de Iara Duprat: investigan las últimas horas antes de perder su rastro

La Justicia activó una Alerta Sofía para reforzar la búsqueda de Iara Ayelén Duprat , una adolescente de 17 años que permanece desaparecida desde el viernes en la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá .

Desde su desaparición , las autoridades trabajan para dar con su paradero y solicitaron la colaboración de toda la comunidad, difundiendo la descripción física de la joven y pidiendo que cualquier información sea comunicada de inmediato a la línea 134 , habilitada las 24 horas.

La madre de la adolescente, Alejandra , relató que su hija había salido para encontrarse con su novio, un hombre de 37 años , con quien mantiene una relación desde hace aproximadamente un año. Según explicó, ambos tenían previsto dirigirse a Felipe Yofre , una localidad cercana.

En diálogo con TN , la mujer contó que recibió una llamada de su hija durante las últimas horas. "Ella me llamó hace un ratito y me pidió que la vaya a buscar, pero me cortó la llamada y se apagó el celular", relató.

La madre aseguró que la joven no alcanzó a decirle dónde se encontraba y recordó que, en una comunicación anterior, la había notado en mal estado.

Además, sostuvo que otro de sus hijos logró encontrarse con el hombre y que este habría intentado llevar a la adolescente hacia Brasil. No obstante, indicó que el sospechoso permanece demorado y a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación.

Cómo identificar a Iara Ayelén Duprat

De acuerdo con la información oficial, la adolescente presenta las siguientes características:

Contextura robusta.

1,55 metros de estatura aproximadamente.

Tez blanca.

Cabello negro azulado, corto hasta los hombros.

Ojos verdes.

Como señas particulares, las autoridades informaron que la joven, conocida también como "Kiara", tiene varios tatuajes:

En una mano, la inscripción "Dalil" acompañada por mariposas.

acompañada por mariposas. En las costillas, el nombre "Mauricio" .

. Otro tatuaje con la inscripción "Bryan".

Piden aportar información

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar datos sobre el paradero de Iara Ayelén Duprat se comunique de inmediato con la línea 134, un canal gratuito, anónimo y disponible las 24 horas, destinado a recibir información vinculada con la búsqueda.