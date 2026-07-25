25 de julio de 2026
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Malargüe

Vándalos en Malargüe atacaron un Jardín Maternal

El hecho ocurrió en un establecimiento del suroeste de la ciudad de Malargüe. Investigan la participación de un grupo de jóvenes que huyó del lugar.

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Por Claudio Altamirano

Un nuevo hecho de vandalismo generó preocupación e indignación en Malargüe, luego de que desconocidos dañaran una ventana de un Jardín Maternal. La Policía de Mendoza investiga el episodio, mientras crece el malestar por los ataques contra bienes públicos, en este caso destinados a la educación y la primera infancia.

El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 17.10, en un Jardín Maternal ubicado sobre calle Bernardo de Havestad al 1900, donde personas aún no identificadas provocaron daños en una de las ventanas del edificio.

Vandalismo en Malargüe

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el episodio quedó bajo la jurisdicción de la Comisaría 24 de Malargüe. La denuncia fue radicada por una trabajadora del establecimiento, quien relató que mientras cumplía con sus tareas habituales escuchó ruidos provenientes del sector frontal del inmueble.

Al dirigirse hacia el lugar para verificar lo sucedido, constató que uno de los vidrios de la ventana que da al frente del jardín presentaba una importante trizadura, producto de un aparente impacto.

Tras salir del edificio para observar el exterior, la denunciante advirtió la presencia de un grupo de jóvenes que corría alejándose rápidamente de la zona, por lo que se presume que podrían estar vinculados con el daño ocasionado. No obstante, será la investigación la que determine las responsabilidades correspondientes.

Las actuaciones fueron remitidas a la Oficina Fiscal de Malargüe, que quedó a cargo de la causa y de las medidas tendientes a esclarecer el hecho.

El episodio generó un malestar entre vecinos y miembros de la comunidad educativa. Además del perjuicio económico que implica la reparación de los daños, este tipo de acciones afecta espacios destinados al cuidado, la contención y la educación de niños.

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