Apareció la joven que era buscada en Malargüe

Autoridades judiciales de Malargüe confirmaron que fue localizada Valentina Valenzuela Parra, de 17 años, quien era intensamente buscada desde el 19 de julio. La adolescente se encuentra en buen estado de salud, no fue víctima de ningún delito y quedó sin efecto el pedido de averiguación de paradero.

El Ministerio Público Fiscal informó oficialmente que fue posible dar con el paradero de Valentina Valenzuela Parra , de 17 años, cuya búsqueda se había iniciado tras la denuncia presentada por su desaparición.

La adolescente había sido vista por última vez durante la noche del 19 de julio del corriente año, situación que motivó la inmediata intervención de la Justicia y la apertura de un expediente bajo la carátula Averiguación de Paradero , procedimiento habitual en este tipo de casos para coordinar las tareas de localización.

A través de un comunicado, el organismo judicial llevó tranquilidad a la comunidad al confirmar que la joven fue encontrada y que se encuentra en buen estado de salud . Además, precisó que, de acuerdo con las actuaciones realizadas hasta el momento, no fue víctima de ningún delito , descartando así cualquier hecho delictivo vinculado con su ausencia.

Durante los días en que se mantuvo activa la búsqueda, distintas instituciones y medios de comunicación colaboraron con la difusión del pedido de localización, mientras que las autoridades avanzaron con diversas medidas investigativas para establecer su ubicación.

Con la confirmación del hallazgo de la adolescente y la verificación de su estado de salud, el expediente judicial cumple con el objetivo para el que había sido iniciado, dejando sin efecto el pedido de búsqueda que permanecía vigente.

Desde el Ministerio Público Fiscal agradecieron la colaboración de quienes contribuyeron a difundir la información durante las últimas horas, destacando la importancia de la participación ciudadana en este tipo de situaciones.