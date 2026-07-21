21 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Malargüe

Apareció la joven que era buscada en Malargüe

El Ministerio Público Fiscal informó que la adolescente apareció en buen estado de salud y dio por finalizada la averiguación de paradero

Finalizó búsqueda en Malargüe &nbsp;

Finalizó búsqueda en Malargüe

 

 Por Claudio Altamirano

Autoridades judiciales de Malargüe confirmaron que fue localizada Valentina Valenzuela Parra, de 17 años, quien era intensamente buscada desde el 19 de julio. La adolescente se encuentra en buen estado de salud, no fue víctima de ningún delito y quedó sin efecto el pedido de averiguación de paradero.

El Ministerio Público Fiscal informó oficialmente que fue posible dar con el paradero de Valentina Valenzuela Parra, de 17 años, cuya búsqueda se había iniciado tras la denuncia presentada por su desaparición.

El Ministerio Público Fiscal cerró la averiguación de paradero

La adolescente había sido vista por última vez durante la noche del 19 de julio del corriente año, situación que motivó la inmediata intervención de la Justicia y la apertura de un expediente bajo la carátula Averiguación de Paradero, procedimiento habitual en este tipo de casos para coordinar las tareas de localización.

A través de un comunicado, el organismo judicial llevó tranquilidad a la comunidad al confirmar que la joven fue encontrada y que se encuentra en buen estado de salud. Además, precisó que, de acuerdo con las actuaciones realizadas hasta el momento, no fue víctima de ningún delito, descartando así cualquier hecho delictivo vinculado con su ausencia.

Durante los días en que se mantuvo activa la búsqueda, distintas instituciones y medios de comunicación colaboraron con la difusión del pedido de localización, mientras que las autoridades avanzaron con diversas medidas investigativas para establecer su ubicación.

Con la confirmación del hallazgo de la adolescente y la verificación de su estado de salud, el expediente judicial cumple con el objetivo para el que había sido iniciado, dejando sin efecto el pedido de búsqueda que permanecía vigente.

Desde el Ministerio Público Fiscal agradecieron la colaboración de quienes contribuyeron a difundir la información durante las últimas horas, destacando la importancia de la participación ciudadana en este tipo de situaciones.

Temas
Seguí leyendo

La nieve domina el paisaje de Malargüe y el Paso Pehuenche sigue cerrado

Buscan en Malargüe a una adolescente de 17 años

Huemul mostró altas concentraciones de uranio, cobre, vanadio y plata en Malargüe

Malargüe amaneció con nieve y el temporal mantiene en alerta a toda la cordillera

Malargüe volverá a ser capital del arte con el Tercer Encuentro Nacional de Escultores

La madrugada volvió a ser escenario de un asalto en el Sur de Mendoza

La experiencia única que ofrece Las Leñas para principiantes y expertos

Final del Mundial con operativo reforzado para evitar accidentes y disturbios en Malargüe

Lee además
Autoridades provinciales expusieron sobre MDMO ante inversores indios.

Mendoza presentó el potencial de Malargüe Distrito Minero a la principal empresa minera de la India
Sin clases en escuelas de un departamento y una localidad de alta montaña.

Atención turno noche y vespertino: sin clases en un departamento y una localidad de Mendoza
LO QUE SE LEE AHORA
La nieve domina paisajes de Malargüe.

La nieve domina el paisaje de Malargüe y el Paso Pehuenche sigue cerrado

Las Más Leídas

Con 4 metros de nieve, los centros de esquí de Mendoza esperan el despeje de rutas.

Con 4 metros de nieve, los centros de esquí de Mendoza esperan el despeje de rutas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de julio.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 21 de julio

La justicia investiga si la agresión de un hombre a su hijo fue en un contexto de legítima defensa.

Giro inesperado en el caso del hombre que agredió brutalmente a su hijo

Scaloni rompió el silencio tras el Mundial: Messi, la bandera de Malvinas y su futuro en la Selección video

Después del Mundial, Scaloni habló por primera vez y dejó varios títulos

La DGE suspendió las clases para el turno tarde: varias zonas de Mendoza afectadas.

La DGE suspendió las clases para el turno tarde: varias zonas de Mendoza afectadas