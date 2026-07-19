19 de julio de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

Delincuentes en bicicleta protagonizaron un asalto en Malargüe

Fue en el Parque del Ayer, cuando un joven de 20 años fue abordado por dos hombres que circulaban en bicicleta. No hay detenidos y continúa la investigación.

Comisaría 24 Malargüe.

Comisaría 24 Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

La Policía de Mendoza investiga un asalto ocurrido durante la madrugada de este domingo al norte de la ciudad de Malargüe. Un joven de 20 años denunció que fue interceptado por dos delincuentes que se movilizaban en bicicleta y, bajo amenazas, le robaron su teléfono celular iPhone 13.

Un nuevo hecho de inseguridad es materia de investigación por parte del personal policial de Malargüe, luego de que un joven denunciara haber sido víctima de un robo agravado en las inmediaciones del Parque del Ayer.

Malvivientes sueltos en Parque del Ayer

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, el episodio se registró alrededor de las 2.35 de la madrugada, cuando la víctima circulaba por una calle interna del predio, ubicado en el acceso norte a la ciudad.

Según consta en la denuncia, en ese momento el joven fue sorprendido por dos hombres que se desplazaban en una bicicleta tipo playera. Los sospechosos la amenazaron y lograron apoderarse de un teléfono celular iPhone 13, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras el llamado a las autoridades, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar para asistir a la víctima y recabar los primeros datos que permitan reconstruir la secuencia del hecho. Posteriormente se iniciaron las actuaciones correspondientes con intervención de la Justicia.

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que se llevan adelante diversas medidas investigativas con el objetivo de identificar a los autores del asalto y avanzar en su localización. Entre las tareas previstas se encuentran la recopilación de testimonios y el análisis de otros elementos que puedan aportar información útil para esclarecer el caso.

Por el momento no se informó sobre personas detenidas ni sobre el recupero del teléfono sustraído. La causa permanece en etapa investigativa y no se descarta que el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y otras diligencias permitan obtener pistas sobre los responsables del violento episodio ocurrido en uno de los sectores de acceso a la ciudad de Malargüe.

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