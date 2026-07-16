Los centros de esquí argentinos aumentan sus tarifas: qué pasa en Mendoza

La temporada turística de invierno ya comenzó en los principales centros de esquí de la Argentina , que reciben miles de visitantes de todo el país y del exterior, principalmente de Brasil y Uruguay . Las recientes precipitaciones de nieve y las anunciadas en la cordillera alimentan las expectativas del sector, aunque los valores de los pases vuelven a ser protagonistas.

El inicio de la temporada invernal 2026 encuentra a los principales complejos de nieve del país con una importante afluencia de turistas y un escenario favorable desde el punto de vista climático . Los pronósticos anticipan nuevas nevadas sobre la alta montaña del oeste argentino durante los próximos días, una condición clave para garantizar la continuidad de las actividades y fortalecer el movimiento turístico.

Sin embargo, además de la calidad de la nieve, uno de los aspectos que más atención genera entre los visitantes son los precios de los pases para acceder a las pistas, cuyos valores registran incrementos en línea con la inflación.

La temporada de nieve 2026 ya está en marcha: abre el principal centro de esquí de Mendoza.

Los valores en los centros de esquí

Entre los complejos más importantes se encuentra Cerro Catedral, en San Carlos de Bariloche. Considerado el centro de esquí más grande de Sudamérica, ofrece más de 120 kilómetros de pistas y más de 30 medios de elevación. Para la temporada 2026, el pase diario cuesta desde $160.000, mientras que el pase peatón asciende a $90.000 y el abono para toda la temporada ronda los $10 millones.

Las Leñas, en Malargüe, mantiene el pase diario para mayores en $180.000 y para menores en $144.000, posicionándose como el centro con la tarifa diaria más elevada del país. Desde la Dirección de Turismo de Malargüe informaron a SITIO ANDINO que durante el último fin de semana largo el complejo recibió un promedio de 2.000 visitantes por día.

GENTILEZA

El centro mendocino también vuelve a ofrecer el programa Dino Pass, impulsado por la Municipalidad de Malargüe junto con Las Leñas, que otorga descuentos de hasta el 50% a quienes se alojen dos noches o más en establecimientos adheridos. El beneficio no estará disponible entre el 20 y el 31 de julio, período considerado de temporada alta.

Más alternativas en Argentina

En Neuquén, Chapelco fijó un pase diario único de $160.000, mientras que Cerro Bayo estableció una tarifa de $111.000. En Chubut, La Hoya ofrece uno de los valores más competitivos entre los grandes centros, con un pase de $100.000 diarios. Más al sur, Cerro Castor, en Ushuaia, cobra $104.800 por jornada.

Mendoza también suma alternativas orientadas a familias y principiantes. Los Puquios ofrece pases desde $50.000 en temporada baja y $70.000 en alta, mientras que Penitentes Park estableció un valor general de $80.000.

La comparación regional muestra que Argentina continúa siendo competitiva frente a los principales centros de esquí de Chile. Complejos como Valle Nevado, La Parva y Portillo presentan pases diarios que, convertidos a pesos argentinos al tipo de cambio vigente, superan en muchos casos los $180.000 (pesos argentinos), consolidando una oferta de mayor costo para quienes eligen practicar deportes de invierno al otro lado de la cordillera.