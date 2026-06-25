El costo real de esquiar en Mendoza durante la temporada de invierno 2026.

Con la llegada de los primeros fríos y las proyecciones de nevadas en la cordillera, los principales centros de esquí de la provincia de Mendoza oficializaron sus precios para la temporada 2026. Mientras Las Leñas oficializó un aumento interanual del 20%, Penitentes y Los Puquios mantienen sus valores, con ajustes que se posicionan por debajo de la inflación, garantizando opciones más accesibles.

Esquí en Mendoza: los principales centros dieron a conocer los precios de la temporada 2026.

Bajo el nuevo esquema de valores del complejo ubicado en Malargüe , el tradicional pase diario para la categoría Mayor -que abarca a los esquiadores de entre 12 y 69 años- pasó de costar $150.000 en el invierno de 2025 a situarse en los $180.000 para esta temporada 2026.

Por su parte, la categoría de los Menores -niños de entre 6 y 11 años- sufrió el mismo ajuste proporcional, elevando el valor de su jornada completa de esquí de $120.000 a un definitivo de $144.000.

Una de las principales novedades operativas para los turistas este año es que todas las tarifas publicadas por la empresa operadora ya incluyen de forma unificada el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el costo del plástico técnico con tecnología SkiData.

Este último elemento, que el año pasado solía calcularse y abonarse por separado, se encuentra completamente integrado en el tarifario general por un valor de $6.000, exceptuando únicamente los pases especiales bonificados.

Para la planificación del presupuesto familiar en la alta montaña, el tarifario por el total de días de permanencia se desglosa de la siguiente forma: el pase de Medio Día (turno tarde) tiene un valor de $135.000 para mayores y $108.000 para menores.

NIEVE MALARGUE 30.08.2025 LAS LEÑAS Esquiar en Las Leñas costará un 20% más que en el 2025.

El pase por tres días consecutivos -la alternativa más elegida para las escapadas de fin de semana largo- se incrementó a $486.000 para adultos y $388.800 para menores. En tanto, el pase semanal (7 días) se ubicó en los $945.000 para mayores y $756.000 para menores.

Para los deportistas de uso intensivo, la tarifa mensual de adulto escaló a $2.970.000, mientras que el pase libre para la temporada completa cotiza este año a $4.603.500 en categoría mayor y a $3.682.800 en menor. Como política institucional para amortizar los costos del grupo familiar, el complejo conserva los pases bonificados al 100% (gratuitos) para los extremos del rango etario: la categoría Infantil (niños de hasta 5 años inclusive) y la categoría Senior (adultos mayores de 70 años en adelante).

las leñas

A estas tarifas de medios de elevación se les debe adosar, en el balance final, el costo del alquiler de indumentaria y equipamiento técnico, el traslado hacia el sur provincial, el alojamiento dentro del Valle o en las plazas cercanas de Los Molles y la ciudad de Malargüe, y los servicios gastronómicos en los paradores de altura.

Precios y alternativas en Penitentes y Los Puquios

Como contrapropuesta y apuntando a un segmento de esquiadores principiantes, peatones y turismo de cercanía, los complejos ubicados sobre la Ruta Internacional 7 también confirmaron sus propuestas operativas y de precios.

El parque de nieve Penitentes reactivará sus servicios con un centro de alquiler de indumentaria y equipos, escuela de esquí, pistas exclusivas para trineos y opciones gastronómicas variadas. Para quienes prefieran contemplar el paisaje sin calzarse las tablas, se mantendrá activo el paseo panorámico en telesilla, de lunes a lunes, de 9 a 17.

En cuanto a los valores de Penitentes, se implementará:

Un Ticket General para temporada alta (vacaciones de invierno y fines de semana largos) que incluye la telesilla más los medios de arrastre a un costo de $80.000 para adultos y $60.000 para menores .

para temporada alta (vacaciones de invierno y fines de semana largos) que incluye la telesilla más los medios de arrastre a un costo de . El Ticket Escuela Único costará $45.000 .}

costará .} El acceso al sector de trineos se fijó en $25.000 .

. El paseo panorámico para peatones tendrá un valor de $25.000 en temporada alta, con un descuento del 20% para todas las actividades durante la temporada baja.

alta montaña, montaña, invierno, mendoza, ruta, nevado, nieve, invierno, turismo, vacaciones de invierno, penitentes.jpg Penitentes, con precios atractivos para mendocinos y turistas. Foto: Yemel Fil

Por último, el parque de nieve Los Puquios presentó su tarifario completo para este invierno:

El pase de temporada baja (desde la apertura hasta el 3 de julio) tendrá un costo de $50.000, mientras que en temporada alta (del 4 de julio al 2 de agosto, incluyendo feriados) ascenderá a $70.000, manteniendo el acceso sin cargo para personas con discapacidad y el estacionamiento incluido en el valor de la entrada.