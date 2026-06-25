25 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
esquí

El costo real de esquiar en Mendoza durante la temporada de invierno 2026

Los centros de esquí en Mendoza definieron tarifas. Las Leñas sube los precios un 20% interanual, en tanto, Penitentes y Los Puquios ofrecen opciones variadas.

El costo real de esquiar en Mendoza durante la temporada de invierno 2026.

El costo real de esquiar en Mendoza durante la temporada de invierno 2026.

 Por Natalia Mantineo

Con la llegada de los primeros fríos y las proyecciones de nevadas en la cordillera, los principales centros de esquí de la provincia de Mendoza oficializaron sus precios para la temporada 2026. Mientras Las Leñas oficializó un aumento interanual del 20%, Penitentes y Los Puquios mantienen sus valores, con ajustes que se posicionan por debajo de la inflación, garantizando opciones más accesibles.

los puquios nieve artificial
Esquí en Mendoza: los principales centros dieron a conocer los precios de la temporada 2026.

Esquí en Mendoza: los principales centros dieron a conocer los precios de la temporada 2026.

Por su parte, la categoría de los Menores -niños de entre 6 y 11 años- sufrió el mismo ajuste proporcional, elevando el valor de su jornada completa de esquí de $120.000 a un definitivo de $144.000.

Una de las principales novedades operativas para los turistas este año es que todas las tarifas publicadas por la empresa operadora ya incluyen de forma unificada el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el costo del plástico técnico con tecnología SkiData.

Este último elemento, que el año pasado solía calcularse y abonarse por separado, se encuentra completamente integrado en el tarifario general por un valor de $6.000, exceptuando únicamente los pases especiales bonificados.

Para la planificación del presupuesto familiar en la alta montaña, el tarifario por el total de días de permanencia se desglosa de la siguiente forma: el pase de Medio Día (turno tarde) tiene un valor de $135.000 para mayores y $108.000 para menores.

NIEVE MALARGUE 30.08.2025 LAS LEÑAS
Esquiar en Las Leñas costará un 20% más que en el 2025.

Esquiar en Las Leñas costará un 20% más que en el 2025.

El pase por tres días consecutivos -la alternativa más elegida para las escapadas de fin de semana largo- se incrementó a $486.000 para adultos y $388.800 para menores. En tanto, el pase semanal (7 días) se ubicó en los $945.000 para mayores y $756.000 para menores.

Para los deportistas de uso intensivo, la tarifa mensual de adulto escaló a $2.970.000, mientras que el pase libre para la temporada completa cotiza este año a $4.603.500 en categoría mayor y a $3.682.800 en menor. Como política institucional para amortizar los costos del grupo familiar, el complejo conserva los pases bonificados al 100% (gratuitos) para los extremos del rango etario: la categoría Infantil (niños de hasta 5 años inclusive) y la categoría Senior (adultos mayores de 70 años en adelante).

las leñas

A estas tarifas de medios de elevación se les debe adosar, en el balance final, el costo del alquiler de indumentaria y equipamiento técnico, el traslado hacia el sur provincial, el alojamiento dentro del Valle o en las plazas cercanas de Los Molles y la ciudad de Malargüe, y los servicios gastronómicos en los paradores de altura.

Precios y alternativas en Penitentes y Los Puquios

Como contrapropuesta y apuntando a un segmento de esquiadores principiantes, peatones y turismo de cercanía, los complejos ubicados sobre la Ruta Internacional 7 también confirmaron sus propuestas operativas y de precios.

El parque de nieve Penitentes reactivará sus servicios con un centro de alquiler de indumentaria y equipos, escuela de esquí, pistas exclusivas para trineos y opciones gastronómicas variadas. Para quienes prefieran contemplar el paisaje sin calzarse las tablas, se mantendrá activo el paseo panorámico en telesilla, de lunes a lunes, de 9 a 17.

En cuanto a los valores de Penitentes, se implementará:

  • Un Ticket General para temporada alta (vacaciones de invierno y fines de semana largos) que incluye la telesilla más los medios de arrastre a un costo de $80.000 para adultos y $60.000 para menores.
  • El Ticket Escuela Único costará $45.000.}
  • El acceso al sector de trineos se fijó en $25.000.
  • El paseo panorámico para peatones tendrá un valor de $25.000 en temporada alta, con un descuento del 20% para todas las actividades durante la temporada baja.
alta montaña, montaña, invierno, mendoza, ruta, nevado, nieve, invierno, turismo, vacaciones de invierno, penitentes.jpg
Penitentes, con precios atractivos para mendocinos y turistas.

Penitentes, con precios atractivos para mendocinos y turistas.

Por último, el parque de nieve Los Puquios presentó su tarifario completo para este invierno:

  • El pase de temporada baja (desde la apertura hasta el 3 de julio) tendrá un costo de $50.000, mientras que en temporada alta (del 4 de julio al 2 de agosto, incluyendo feriados) ascenderá a $70.000, manteniendo el acceso sin cargo para personas con discapacidad y el estacionamiento incluido en el valor de la entrada.

  • Las clases de la escuela de esquí en Los Puquios costarán $40.000 en la modalidad grupal y desde $95.000 hasta $190.000 para las lecciones particulares.
  • El alquiler del equipo completo de esquí o snowboard se fijó en $40.000 por jornada, y los servicios adicionales de uso de lockers, guardería o alquiler de casco tendrán un valor extra de $10.000.

Temas
Seguí leyendo

OSEP acompañó seis trasplantes en un mes y marcó un récord histórico en el país

La jugada que cambió una vida: ganó más de 1.300 millones en el Quini 6

Ola polar en Mendoza: frío extremo, nieve en el llano y ¿adelantan las vacaciones de invierno?

Habrá corte de luz en seis departamentos de Mendoza

¿Sabías por qué se celebra hoy el Día del Psicólogo Social? Conocé su origen

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de junio: números ganadores del sorteo 3385

La nueva especialización de la UNCuyo para transformar la mirada profesional

Calidad de vida en Sudamérica: Argentina sorprendió con su posición en el ranking 2026

Lee además
Esquí en Mendoza: ante el ingreso de un frente frío, ¿qué pasará con Las Leñas?.

Frente frío en Mendoza: ¿qué pasará con Las Leñas?
El Colegio de Agrimensura de la provincia de Mendoza organiza un debate clave sobre la regularización del suelo mendocino 

El Colegio de Agrimensura de la provincia de Mendoza organiza un debate clave sobre la regularización del suelo mendocino
LO QUE SE LEE AHORA
Ola polar en Mendoza: frío extremo, nieve en el llano y ¿adelantan las vacaciones de invierno?.

Ola polar en Mendoza: frío extremo, nieve en el llano y ¿adelantan las vacaciones de invierno?

Las Más Leídas

Garay salió alrededor de las 7.30 para tomar un colectivo con destino a San Martín. 

Misterio y preocupación por la desaparición de un joven de 30 años en Mendoza

Ola polar en Mendoza: frío extremo, nieve en el llano y ¿adelantan las vacaciones de invierno?.

Ola polar en Mendoza: frío extremo, nieve en el llano y ¿adelantan las vacaciones de invierno?

Espacio Costanera abrió sus puertas: la Terminal de Mendoza suma un shopping, hotel y nuevos servicios video

Espacio Costanera abrió sus puertas y transformó la Terminal de Mendoza en un nuevo polo comercial y turístico

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de junio: números ganadores del sorteo 3385

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de junio: números ganadores del sorteo 3385

Una familia de General Alvear denunció que alteraron una tumba en el cementerio municipal.

En Gral. Alvear ya no hay paz ni en los sepulcros del cementerio: reclamos a la Municipalidad