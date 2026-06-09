La temporada de esquí en Las Leñas cuesta un 20% más caro que el año pasado.

A pocos días del invierno , los centros de esquí de la provincia de Mendoza aguardan nevadas intensas para confirmar su apertura, prevista para finales de junio. En las últimas horas, Las Leñas oficializó su tarifario de medios de elevación para la temporada 2026. Los nuevos precios de los pases en el complejo malargüino presentan un aumento interanual del 20% respecto de los valores vigentes el año pasado.

A diferencia de los drásticos saltos y la altísima volatilidad cambiaria que marcaron los últimos inviernos, los precios fijados por el complejo malargüino muestran una marcada desaceleración en su ritmo de ajuste, moviéndose incluso por debajo del índice de inflación interanual registrado en el primer semestre.

El incremento del 20% se aplicó de forma lineal sobre todo el esquema de la denominada "Temporada Alta" (definida del 11 al 31 de julio y del 15 al 21 de agosto) , impactando por igual en pases diarios, semanales y abonos prolongados.

Esquí en Mendoza: la temporada 2026 llega con aumentos del 20% en Las Leñas.

Esquí en Las Leñas: cuánto cuesta la jornada

Bajo este nuevo esquema de valores, el tradicional pase diario para la categoría Mayor (que abarca a los esquiadores de entre 12 y 69 años) pasó de costar $150.000 en el invierno de 2025 a situarse en los $180.000 para esta temporada 2026.

Por su parte, la categoría de los Menores (niños de entre 6 y 11 años) sufrió el mismo ajuste proporcional, elevando el valor de su jornada completa de esquí de $120.000 a un definitivo $144.000.

Una de las novedades de servicio para los turistas es que todas las tarifas publicadas por la empresa ya incluyen de forma unificada el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el costo del plástico técnico con tecnología SkiData. Este último elemento, que el año pasado solía calcularse y abonarse por separado, se encuentra completamente integrado en el tarifario general por un valor de $6.000, exceptuando únicamente los pases especiales bonificados.

las leñas Imagen creada con IA

Pase por pase: el nuevo esquema de la Temporada Alta

Para planificar adecuadamente el presupuesto familiar en la montaña, el impacto en los diferentes tipos de pases se desglosa de la siguiente manera:

Medio Día (Turno tarde): diseñado para quienes optan por un ascenso tardío a las pistas. El abono para mayores pasó de $112.500 a $135.000 , mientras que para los menores se reajustó de $90.000 a $108.000 .

Pase por 3 días consecutivos: la alternativa más elegida para las escapadas de fin de semana largo. La tarifa de adulto se incrementó de $405.000 a $486.000 , en tanto que para los menores el costo se fijó en $388.800 .

Pase semanal (7 días): el paquete clásico para las vacaciones de invierno familiares. En este segmento el impacto psicológico se hace notar, ya que el abono de mayores pasó de $787.500 a $945.000 , quedando a un paso de la barrera del millón de pesos. Para menores, la semana se ubicó en $756.000 .

Pase mensual: para los deportistas de uso intensivo, la tarifa mensual de adulto escaló de $2.475.000 a $2.970.000 , y el de menores a $2.376.000 .

Temporada completa: el pase libre total desde el día de apertura hasta el cierre del complejo cotiza este año a $4.603.500 en categoría mayor (frente a los $3.836.300 del año pasado) y a $3.682.800 en menor.

LAS LEÑAS A.jpg Las Leñas (Foto gentileza).

A las tarifas mencionadas se les debe adosar el valor del alquiler de la indumentaria y el equipamiento técnico (tablas, botas, bastones y cascos), el traslado hacia el departamento de Malargüe, el alojamiento dentro del Valle o en las plazas cercanas de Los Molles y la ciudad cabecera, y los servicios gastronómicos en los paradores de altura, que históricamente manejan valores diferenciados debido a la logística de abastecimiento en la montaña.

Beneficios familiares: quiénes esquían gratis

Como política institucional indispensable para amortizar los costos del grupo familiar, el Valle de Las Leñas conserva los pases bonificados al 100% (FREE) para los extremos del rango etario: la categoría Infantil (niños de hasta 5 años inclusive) y la categoría Senior (adultos mayores de 70 años en adelante).

Estos pases son intransferibles y deben gestionarse obligatoriamente de modo presencial en las boleterías del complejo exhibiendo el DNI físico vigente para acreditar la edad.