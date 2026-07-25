Temporal de nieve en Mendoza: 101 evacuados y nuevos operativos en Alta Montaña

El intenso temporal de nieve y las bajas temperaturas generaron una situación crítica en distintos sectores de la cordillera mendocina . Una familia de Polvaredas fue autoevacuada y 20 personas de Villa de las Cuevas permanecen a la espera de ser trasladadas .

El fuerte temporal de nieve que afecta a la zona de Alta Montaña de Mendoza continúa generando complicaciones y obligó a desplegar operativos de asistencia, evacuación y traslado de familias afectadas por las condiciones climáticas extremas.

Las intensas precipitaciones, las bajas temperaturas y las dificultades para acceder a recursos básicos complicaron la permanencia de varios habitantes en sus viviendas, especialmente en sectores alejados de los centros urbanos .

Uno de los puntos más complejos se registra en Polvaredas , donde una familia decidió solicitar su autoevacuación debido a la falta de leña, alimentos y recursos económicos para afrontar la emergencia.

El operativo permitió trasladar a cinco personas, una pareja junto a tres menores de edad, hacia Uspallata, donde permanecerán alojadas con familiares mientras continúan las condiciones adversas en la zona.

Más de cien personas evacuadas en Alta Montaña

De acuerdo con los reportes oficiales, hasta el momento fueron evacuadas 101 personas en el tramo comprendido entre Puente del Inca y Polvaredas.

Durante las tareas de asistencia, los equipos de emergencia también debieron intervenir para ayudar a un minibús que trasladaba familias, debido a inconvenientes mecánicos que impedían su funcionamiento en medio del temporal.

La situación requiere una coordinación permanente entre los distintos organismos que participan del operativo, debido a las dificultades que presenta la circulación en caminos cubiertos por nieve y hielo.

Villa de las Cuevas, el próximo punto de evacuación

Mientras continúan los trabajos de asistencia, la atención está puesta actualmente en Villa de las Cuevas, donde 20 personas permanecen a la espera de ser evacuadas.

El traslado de estas familias depende de que Vialidad Nacional pueda habilitar una “brecha sanitaria”, un paso necesario para garantizar la seguridad del operativo en una zona afectada por las intensas nevadas.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante del estado de los caminos y de las condiciones meteorológicas para avanzar con las evacuaciones pendientes y reforzar la asistencia a los pobladores de Alta Montaña.