23 de julio de 2026
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Nieve

La histórica nevada en Mendoza ya acumula hasta cuatro metros de nieve en Alta Montaña

El intenso temporal que afecta a la cordillera mendocina ya dejó entre tres y cuatro metros de nieve acumulada en distintos sectores de Alta Montaña. Qué ocurrirá en los próximos días.

Los trabajos de Vialidad Nacional fueron suspendidos debido a la intensidad del temporal.

Los trabajos de Vialidad Nacional fueron suspendidos debido a la intensidad del temporal.

Foto: Daniel Cano
 Por Carla Canizzaro

La persistencia y la intensidad del temporal que afecta la zona de Alta Montaña provocaron una acumulación de entre tres y cuatro metros de nieve en distintos sectores de la cordillera. Según el pronóstico, este episodio podría prolongarse al menos hasta los primeros días de agosto, configurando una de las nevadas más importantes de los últimos años.

El meteorólogo Mariano García explicó que la magnitud del fenómeno no se registraba desde 2023, cuando una intensa nevada afectó a toda la provincia de norte a sur. "Este evento puede durar hasta los primeros días de agosto y puede seguir", señaló el especialista.

Las nevadas complican los operativos en la cordillera

La continuidad de las precipitaciones níveas también dificulta el acceso a los centros de esquí y las tareas que se desarrollan en la montaña. García indicó que las breves ventanas de buen tiempo, como la prevista para este viernes, serán aprovechadas para evacuar personas y abastecer de recursos a quienes permanecen en distintos sectores de la Alta Montaña.

Sin embargo, durante la tarde de este jueves, las autoridades informaron que Horcones, Puente del Inca, Penitentes, Las Cuevas y parte de Punta de Vacas registraban nuevas nevadas, lo que volvió a complicar la situación en la zona.

Suspendieron las tareas de despeje sobre la Ruta 7

En ese contexto, personal de Vialidad Nacional realizaba tareas de despeje sobre la Ruta Nacional 7, aunque los trabajos fueron suspendidos debido a la intensidad del temporal. Además, se dispuso el descenso de turistas desde Punta de Vacas hacia la villa cabecera de Uspallata, como parte del operativo preventivo implementado por las autoridades.

La abundante acumulación de nieve representa una noticia positiva para la provincia.

La abundante acumulación de nieve representa una noticia positiva para la provincia.

Por otra parte, desde los organismos intervinientes informaron que mantienen contacto permanente con los referentes de las localidades afectadas y aseguraron que los vecinos se encuentran en buen estado de salud y cuentan con las provisiones necesarias.

Más allá de las complicaciones que genera el temporal, Mariano García destacó que la abundante acumulación de nieve representa una noticia positiva para la provincia. El especialista recordó que Mendoza atraviesa desde hace años un importante déficit de nieve, por lo que este evento permitirá reforzar las reservas hídricas que abastecen ríos, embalses y actividades productivas durante los próximos meses.

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