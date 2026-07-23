23 de julio de 2026
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Continúa el frío, el pronóstico del tiempo para este jueves 23 de julio en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará sin precipitaciones en el llano. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Continúa el frío, el pronóstico del tiempo para este jueves 23 de julio en Mendoza

Continúa el frío, el pronóstico del tiempo para este jueves 23 de julio en Mendoza

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que este jueves 23 de julio la jornada estará con el cielo entre nublado y seminublado durante toda la jornada. No se prevén precipitaciones en el llano provincial.

Según el organismo, en alta montaña persistirá el mal tiempo con precipitaciones de débiles a moderadas durante toda la jornada. Las precipitaciones tenderán a intensificarse sobre las zonas Sur y Centro de la cordillera a partir de las 13 a 14. Los modelos indican una mejora pasajera desde las 6 del viernes.

La temperatura máxima llegaría a los 12ºC y la mínima a los 3ºC.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Viernes 24 de julio: Algo nublado con ascenso de la temperatura. Sin precipitaciones en cordillera. Máxima: 17°C | Mínima: 4°C.
  • Sábado 25 de julio: Poca nubosidad con vientos del noreste. Nevadas ligeras en cordillera. Máxima: 17°C | Mínima: 4°C.
  • Domingo 26 de julio: Poca nubosidad con vientos moderados del noreste y ascenso de la temperatura. Nevadas ligeras en cordillera. Máxima: 22°C | Mínima: 7°C.

Paso a Chile cerrado

Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.

El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.

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