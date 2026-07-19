Nublado y frío, el pronóstico del tiempo para este domingo 19 de julio en Mendoza

Nublado y frío, el pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza Foto: Cristian Lozano

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Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que este domingo 19 de julio habrá una jornada con el cielo mayormente nublado y frío con vientos moderadso del sudeste.

Asímismo, el organismo indicó que habrá precipitaciones aisladas y continuarán las nevadas en cordillera.

Se estima que la temperatura máxima llegaría a los 14ºC y la mínima a los 3ºC

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza Lunes 20 de julio: Parcialmente nublado y frío, vientos del sector sur. Nevadas en cordillera. Máxima: 13°C | Mínima: 2°C. Paso a Chile cerrado Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron este jueves que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.

El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta el 27 de julio, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.