19 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Tiempo

Nublado y frío, el pronóstico del tiempo para este domingo 19 de julio en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con el cielo mayormente nublado. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Nublado y frío, el pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

Nublado y frío, el pronóstico del tiempo para este domingo en Mendoza

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que este domingo 19 de julio habrá una jornada con el cielo mayormente nublado y frío con vientos moderadso del sudeste.

Asímismo, el organismo indicó que habrá precipitaciones aisladas y continuarán las nevadas en cordillera.

Se estima que la temperatura máxima llegaría a los 14ºC y la mínima a los 3ºC

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Lunes 20 de julio: Parcialmente nublado y frío, vientos del sector sur. Nevadas en cordillera. Máxima: 13°C | Mínima: 2°C.

Paso a Chile cerrado

Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron este jueves que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.

El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta el 27 de julio, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.

Temas
Seguí leyendo

Precipitaciones y viento Zonda, el pronóstico para este sábado en Mendoza

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza

El estremecedor pronóstico que pone en jaque el tránsito en el Paso a Chile

Continúa el viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

Viento Zonda en Mendoza: qué zonas afectará y cuando bajará

Zonda débil para algunas zonas de Mendoza: conoce el pronóstico para este martes 14 de julio

Leve ascenso de la temperatura: el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

Domingo frío, pero estable: cómo estará el tiempo este 12 de julio en Mendoza

Lee además
Mundial 2026: cómo estará el tiempo en Mendoza para ver la final entre Argentina-España

Mundial 2026: así estará el tiempo en Mendoza para la gran final
Estado de rutas y tiempo en Mendoza: nevadas en Alta Montaña y situación por departamentos.

Nevadas en Alta Montaña: el estado de las rutas y el tiempo, departamento por departamento

Las Más Leídas

Más de tres metros de nieve: evacuaron a decenas de personas en alta montaña

Temporal histórico en Alta Montaña: Gendarmería evacuó a decenas de personas por la nieve

Final del Mundial 2026: así será el horario de atención de los supermercados en Mendoza

Atención Mendoza: los supermercados cambian sus horarios por la final de Argentina

Por qué se demoraron los entrenamientos de Argentina y España en el Mundial 2026.

A pocas horas de la final del Mundial 2026, un problema alteró los planes de Argentina y España

Mundial 2026: cómo estará el tiempo en Mendoza para ver la final entre Argentina-España

Mundial 2026: así estará el tiempo en Mendoza para la gran final

Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026: hora, TV y formaciones.

Inglaterra venció a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026