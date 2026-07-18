Precipitaciones y viento Zonda, el pronóstico para este sábado 18 de julio en Mendoza

El pronóstico deltiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que este sábado 18 de julio habrá una jornada con el cielo cubierto en Malargüe, con precipitaciones sobre la franja Oeste del Valle de Uco y Oeste del Gran Mendoza. En el resto del llano se prevé cielo seminublado.
Según el organismo, en alta montaña continuará el mal tiempo. Las precipitaciones tenderán a debilitarse durante la noche del sábado y madrugada del domingo.
Asimismo informaron que habrá viento Zonda débil entre las 10 y 21 en la precordilelra., Malargüe, Oeste de Valle de Uco y Valle de Uspallata.
Temperatura promedio en el llano:
Máxima: 15°C.
Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 2 °C.
Mínima (resto de la provincia): 6 °C.
El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza
Domingo 19 de julio: Mayormente nublado y frío con vientos moderados del sudeste. Precipitaciones aisladas. Nevadas en cordillera. Máxima: 14°C | Mínima: 2°C.
Lunes 20 de julio: Parcialmente nublado y frío, vientos del sector sur. Nevadas en cordillera. Máxima:13°C | Mínima:2°C.