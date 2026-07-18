18 de julio de 2026
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Tiempo

Precipitaciones y viento Zonda, el pronóstico para este sábado 18 de julio en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con precipitaciones. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Cómo estará el pronóstico del tiempo hoy 18 de julio en Mendoza.

Cómo estará el pronóstico del tiempo hoy 18 de julio en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que este sábado 18 de julio habrá una jornada con el cielo cubierto en Malargüe, con precipitaciones sobre la franja Oeste del Valle de Uco y Oeste del Gran Mendoza. En el resto del llano se prevé cielo seminublado.

Según el organismo, en alta montaña continuará el mal tiempo. Las precipitaciones tenderán a debilitarse durante la noche del sábado y madrugada del domingo.

Asimismo informaron que habrá viento Zonda débil entre las 10 y 21 en la precordilelra., Malargüe, Oeste de Valle de Uco y Valle de Uspallata.

Temperatura promedio en el llano:

  • Máxima: 15°C.
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 2 °C.
  • Mínima (resto de la provincia): 6 °C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Domingo 19 de julio: Mayormente nublado y frío con vientos moderados del sudeste. Precipitaciones aisladas. Nevadas en cordillera. Máxima: 14°C | Mínima: 2°C.
  • Lunes 20 de julio: Parcialmente nublado y frío, vientos del sector sur. Nevadas en cordillera. Máxima: 13°C | Mínima: 2°C.
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