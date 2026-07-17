Hasta Madonna se subió a la Scaloneta: el video que subió la reina del pop y que nadie vio venir

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Por Juan Pablo Strappazzon







En las últimas horas, Madonna volvió a estar en boca de todos los hinchas argentinos tras publicar un desopilante video en redes sociales que involucra a jugadores de la Selección Argentina. En esta nota, te contamos y mostramos todos los detalles.

Madonna publicó un video con IA de Messi y la Selección Argentina que se volvió viral La cantante Madonna volvió a generar revuelo en las redes al publicar un video que llamó la atención de sus millones de seguidores. La producción tiene como protagonistas inesperados a Lionel Messi, Lionel Scaloni, Julián Alvarez, Claudio “Chiqui” Tapia y parte del seleccionado argentino, en una escena que rápidamente comenzó a circular por distintas plataformas.

View this post on Instagram El material, creado mediante inteligencia artificial, recrea a los campeones del mundo realizando una coreografía conjunta al ritmo de “Danceteria”, la reciente canción de la icónica artista estadounidense. La combinación entre las figuras de la Albiceleste y el particular montaje digital provocó una ola de reacciones.

Detrás de esta creación está Tutanka, un artista argentino que decidió mantener su identidad en reserva y difunde sus trabajos a través de la cuenta @nosoytutanka. Tras su publicación, el clip alcanzó rápidamente el millón de reproducciones y generó una gran cantidad de reacciones, con miles de comentarios, “me gusta” y compartidos.