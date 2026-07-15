Ni el más fuerte resistió: Sol y Hanseen pasaron por el "Congelados" de Gran Hermano

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Sol y Hanseen protagonizaron su esperado "Congelados" y emocionaron a toda la casa .

Mientras todos los participantes estaban reunidos en el living de la casa de Gran Hermano , sonó el teléfono, la voz del Big dio la orden y todos quedaron completamente "Congelados". En medio del silencio y para sorpresa de los jugadores, una de las puertas se abrió y apareció Noelia, la hermana de Sol Abraham .

Visiblemente emocionada, Noelia se acercó a su hermana, la abrazó y le dedicó unas palabras que hicieron emocionar hasta las lágrimas a la participante: "Te amamos, Mi amor, te amo. Delfi está rebien. Es una reina como vos. Le dije ‘¿querés que le dé un mensaje a tu mamá?’ ‘Mami, te amo. Mami, te amo’. Está superbién . Está bronceada. ¿Sabés por qué? Acaba de venir de viaje ella, hermosa, feliz. Está orgullosa de vos, superorgullosa. Todos lo estamos".

“Todos estamos orgullosos. Mamá está bien. Feli dice: ‘Decile a la tía que la admiro’. Como muchos, como muchos te admiramos. Sos una inspiración, una inspiración. Te amo, hermosa . Ay, qué linda que estás. Estás bella, estás bella. Qué jugadora. Increíble”, dijo.

Tras despedirse de Sol, Noelia se dirigió hacia la salida. Antes de abandonar la casa, le dedicó un último "te amo", una frase que terminó de quebrar emocionalmente a la participante.

El apoyo de su familia y un mensaje especial: el Congelados de Hanseen

Cuando todo parecía volver a la normalidad, la voz del Big volvió a sorprender a los participantes con una nueva orden de "Congelados", obligándolos a permanecer completamente inmóviles.

Instantes después, la puerta de la casa se abrió y apareció Agustina, la hermana de Hanseen, quien ingresó para darle una emotiva sorpresa. “Vengo a ver a mi persona favorita en el mundo. Mi hermano mayor. Te amo. Por favor, quédate aquí, no te muevas. Te amo con todo mi corazón. Te amo, hermano. Agarrá este abrazo de toda la familia. Toda la familia que está orgullosa de vos, de quien sos.”

“Sos mi ejemplo a seguir, hermano. Sos todo lo que yo quiero ser en esta vida. Seguí así. Escuchame. Te vi que pediste por mí. Por eso estoy acá. Te amo, hermano. Te amo con todo mi corazón. Te amo muchísimo... Esta es una oportunidad única en la vida. Única. Quiero que juegues. Quiero que sigas así. Quiero ver ese Matías competitivo que me quería ganar en todos los juegos cuando éramos chicos”, dijo.

Antes de retirarse, Agustina recorrió algunos sectores de la casa y observó a los participantes que permanecían inmóviles cumpliendo con la consigna. Finalmente, se despidió de su hermano y abandonó el lugar, dejando a Hanseen profundamente emocionado por la visita.

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.