15 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Gran Hermano

Ni el más fuerte resistió: Sol y Hanseen pasaron por el "Congelados" de Gran Hermano

Sol y Hanseen vivieron uno de los momentos más emotivos de Gran Hermano. Conocé cómo fueron sus "Congelados" y quiénes ingresaron a la casa.

Ni el más fuerte resistió: Sol y Hanseen pasaron por el Congelados de Gran Hermano
Ni el más fuerte resistió: Sol y Hanseen pasaron por el "Congelados" de Gran Hermano
Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Sol y Hanseen protagonizaron su esperado "Congelados" y emocionaron a toda la casa.

Noelia ingresó a Gran Hermano y emocionó hasta las lágrimas a Sol Abraham

Mientras todos los participantes estaban reunidos en el living de la casa de Gran Hermano, sonó el teléfono, la voz del Big dio la orden y todos quedaron completamente "Congelados". En medio del silencio y para sorpresa de los jugadores, una de las puertas se abrió y apareció Noelia, la hermana de Sol Abraham.

Visiblemente emocionada, Noelia se acercó a su hermana, la abrazó y le dedicó unas palabras que hicieron emocionar hasta las lágrimas a la participante: "Te amamos, Mi amor, te amo. Delfi está rebien. Es una reina como vos. Le dije ‘¿querés que le dé un mensaje a tu mamá?’ ‘Mami, te amo. Mami, te amo’. Está superbién. Está bronceada. ¿Sabés por qué? Acaba de venir de viaje ella, hermosa, feliz. Está orgullosa de vos, superorgullosa. Todos lo estamos".

“Todos estamos orgullosos. Mamá está bien. Feli dice: ‘Decile a la tía que la admiro’. Como muchos, como muchos te admiramos. Sos una inspiración, una inspiración. Te amo, hermosa. Ay, qué linda que estás. Estás bella, estás bella. Qué jugadora. Increíble”, dijo.

Tras despedirse de Sol, Noelia se dirigió hacia la salida. Antes de abandonar la casa, le dedicó un último "te amo", una frase que terminó de quebrar emocionalmente a la participante.

El apoyo de su familia y un mensaje especial: el Congelados de Hanseen

Cuando todo parecía volver a la normalidad, la voz del Big volvió a sorprender a los participantes con una nueva orden de "Congelados", obligándolos a permanecer completamente inmóviles.

Instantes después, la puerta de la casa se abrió y apareció Agustina, la hermana de Hanseen, quien ingresó para darle una emotiva sorpresa. “Vengo a ver a mi persona favorita en el mundo. Mi hermano mayor. Te amo. Por favor, quédate aquí, no te muevas. Te amo con todo mi corazón. Te amo, hermano. Agarrá este abrazo de toda la familia. Toda la familia que está orgullosa de vos, de quien sos.”

Sos mi ejemplo a seguir, hermano. Sos todo lo que yo quiero ser en esta vida. Seguí así. Escuchame. Te vi que pediste por mí. Por eso estoy acá. Te amo, hermano. Te amo con todo mi corazón. Te amo muchísimo... Esta es una oportunidad única en la vida. Única. Quiero que juegues. Quiero que sigas así. Quiero ver ese Matías competitivo que me quería ganar en todos los juegos cuando éramos chicos”, dijo.

Antes de retirarse, Agustina recorrió algunos sectores de la casa y observó a los participantes que permanecían inmóviles cumpliendo con la consigna. Finalmente, se despidió de su hermano y abandonó el lugar, dejando a Hanseen profundamente emocionado por la visita.

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

Se rompieron todos los pronósticos en Gran Hermano: adiós a uno de los favoritos

Cuenta regresiva en Gran Hermano: quiénes pueden irse y cuándo será la eliminación

Se relajó demasiado en Gran Hermano, las cámaras lo captaron y el video explotó

A horas de la gala, las encuestas dejaron a un jugador de Gran Hermano muy complicado

Gran Hermano: el emotivo mensaje que recibió Yipio de su novio en Congelados

El nuevo escenario de Gran Hermano: nueve jugadores quedaron bajo la mirada del público

Sorpresa total en Gran Hermano: Andrea del Boca dejó la casa una vez más

Emanuel y Cinzia protagonizaron el "Congelados" más emotivo de Gran Hermano

Lee además
la bomba encendio la mecha: pase mucha hambre y apunto a gran hermano

La Bomba encendió la mecha: "Pasé mucha hambre" y apuntó a Gran Hermano
¿Fulminada por Telefe? Una ex Gran Hermano aseguró que la desvincularon

La sacaron... pero no de la casa: una ex Gran Hermano apuntó contra Telefe
LO QUE SE LEE AHORA
la bomba encendio la mecha: pase mucha hambre y apunto a gran hermano

La Bomba encendió la mecha: "Pasé mucha hambre" y apuntó a Gran Hermano

Las Más Leídas

El Ministerio afirmó que la conducta del oficial representó una falta gravísima

Entró a una vivienda durante un operativo y terminó expulsado de la Policía

Viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de julio en Mendoza

Viento Zonda en Mendoza: qué zonas afectará y cuando bajará

Paritarias: dos gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno.

Paritarias: dos gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno

Ambos robos ocurrieron en calle Lamadrid de San Roque, Maipú. 

Buscaban una cita romántica pero los asaltaron: le robaron todo

El emotivo mensaje de la madre del joven fallecido. 

El emotivo mensaje de la madre del joven fallecido en el boliche Wabi