La casa de Gran Hermano quedó en tensión tras conocerse la nueva placa

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Por Juan Pablo Strappazzon







Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Santiago del Moro reveló quiénes quedaron nominados para la próxima gala de eliminación.

La nueva placa de Gran Hermano quedó definida y nueve participantes están en riesgo Anoche se vivió una de las galas más emotivas de Gran Hermano. Por decisión propia y debido a un problema de salud de su madre, Andrea del Boca decidió abandonar el reality.

Con la salida definitiva de la actriz, quien no regresará a la casa ni tendrá reemplazo, la placa de nominados quedó conformada por Matías Hanssen, Juan Carlos López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Manuel Ibero, Mariela Prieto, Solange “Sol” Abraham, Yisela “Yipio” Pintos y Emanuel Di Gioia. Se trata de una placa que promete generar tensión y repercusiones durante las próximas horas dentro del reality.

Desde ahora y hasta la próxima gala de eliminación, que se realizará el lunes, la votación será negativa. De esta manera, los participantes que permanecen en placa quedarán a merced de la decisión del público.

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