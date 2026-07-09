9 de julio de 2026
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Gran Hermano

La casa de Gran Hermano quedó en tensión tras conocerse la nueva placa

Gran Hermano Generación Dorada 2026 tuvo una nueva gala y Santiago del Moro reveló quiénes quedaron nominados. Todos los detalles de la próxima eliminación.

La casa de Gran Hermano quedó en tensión tras conocerse la nueva placa

La casa de Gran Hermano quedó en tensión tras conocerse la nueva placa

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, Santiago del Moro reveló quiénes quedaron nominados para la próxima gala de eliminación.

La nueva placa de Gran Hermano quedó definida y nueve participantes están en riesgo

Anoche se vivió una de las galas más emotivas de Gran Hermano. Por decisión propia y debido a un problema de salud de su madre, Andrea del Boca decidió abandonar el reality.

Con la salida definitiva de la actriz, quien no regresará a la casa ni tendrá reemplazo, la placa de nominados quedó conformada por Matías Hanssen, Juan Carlos López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Manuel Ibero, Mariela Prieto, Solange “Sol” Abraham, Yisela “Yipio” Pintos y Emanuel Di Gioia. Se trata de una placa que promete generar tensión y repercusiones durante las próximas horas dentro del reality.

Desde ahora y hasta la próxima gala de eliminación, que se realizará el lunes, la votación será negativa. De esta manera, los participantes que permanecen en placa quedarán a merced de la decisión del público.

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