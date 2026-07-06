6 de julio de 2026
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Gran Hermano

Escracharon por presunta estafa a una exjugadora de Gran Hermano Generación Dorada

Una emprendedora acusó de estafa a Lola Tomaszeuski, ex Gran Hermano. Asegura que le enviaron 30 prendas para las galas y que la influencer nunca cumplió.

Escracharon por presunta estafa a una exjugadora de Gran Hermano Generación Dorada

Escracharon por presunta estafa a una exjugadora de Gran Hermano Generación Dorada

Un acuerdo millonario y el cambio de reglas tras el repechaje

La denuncia se viralizó a través de un pormenorizado descargo en formato de video, donde la dueña de la marca textil relató la millonaria inversión que realizaron de buena fe. Según explicó la damnificada, el mánager de la influencer se contactó de forma explícita para solicitarle vestuario exclusivo destinado a las galas de televisión del programa de Telefe, coordinando un canje directo: el local proveía doce looks completos (un total de treinta prendas) a cambio de doce menciones publicitarias en las cuentas oficiales de la joven.

Aunque en el descargo audiovisual se intentó preservar la identidad de la involucrada, una serie de capturas de pantalla de las conversaciones privadas dejaron en evidencia que la apuntada es Lola Tomaszeuski, la creadora de contenido oriunda de San Carlos de Bariloche. De acuerdo con el testimonio de la comerciante, las irregularidades y los constantes esquives comenzaron inmediatamente después de que la jugadora reingresara al juego gracias a la instancia del repechaje, interrumpiendo bruscamente los compromisos pactados de antemano.

Del canje acordado al sorpresivo envío de un tarifario en dólares

La indignación del emprendimiento llegó a su punto crítico una vez que la influencer quedó definitivamente eliminada del certamen por el voto del público. Al exigirle que completara las acciones de difusión acordadas, desde el entorno comercial de la joven barilochense cambiaron las condiciones de forma unilateral, argumentando de forma sorpresiva que la exposición actual de la ex "hermanita" requería el pago de honorarios extra, adjuntando un tarifario con precios vigentes por cada historia subida.

"Tuvimos que ceder a que suban solo cuatro historias y un TikTok porque la inversión de las treinta prendas era muy grande para nosotros. Al día de hoy sólo subieron dos y seguimos esperando", sentenció con impotencia la dueña del local, exponiendo el perjuicio económico que sufren las pequeñas marcas ante los abusos de los famosos del momento. Hasta el momento, ni la exparticipante de la "Generación Dorada" ni sus representantes legales emitieron un descargo formal ante la ola de críticas recibidas en las plataformas digitales.

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