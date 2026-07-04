4 de julio de 2026
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Gran Hermano

A horas de la gala, el voto del público pone a un participante de Gran Hermano contra las cuerdas

Este lunes se define al próximo eliminado de Gran Hermano 2026. Mirá quiénes están en riesgo en el reality y qué anticipan las encuestas del público.

A horas de la gala, el voto del público pone a un participante de Gran Hermano contra las cuerdas

A horas de la gala, el voto del público pone a un participante de Gran Hermano contra las cuerdas

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se definirá al próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota te contamos quiénes están en riesgo y qué anticipan las encuestas previas del público.

Las encuestas revelan al posible próximo eliminado de Gran Hermano 2026

Luego de que varios participantes lograran salir de placa tras recibir la mayor cantidad de votos positivos del público, la lista definitiva de nominados quedó integrada por Sebastián Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos “JC” López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Leandro Nigro.

En la previa de la gala de eliminación, el debate creció en las redes sociales. Influencers, medios especializados y seguidores del reality comenzaron a compartir encuestas para intentar anticipar quién será el próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026.

Leandro Nigro y Alejandra Majluf lideran el voto negativo en las encuestas

Leandro Nigro y Alejandra Majluf lideran el voto negativo en las encuestas

Según los sondeos que circulan en X e Instagram, Leandro Nigro aparece como el participante más comprometido y lidera varias encuestas de voto negativo. Detrás suyo se ubican Alejandra Majluf y Juan Carlos “JC” López, quienes también reúnen una cantidad importante de votos para abandonar la casa.

De todos modos, se trata de encuestas no oficiales y los números pueden cambiar hasta la gala del lunes. Por ahora, la tendencia indica que uno de esos tres participantes tendría más chances de convertirse en el próximo eliminado.

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