A horas de la gala, el voto del público pone a un participante de Gran Hermano contra las cuerdas

Este lunes se definirá al próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta nota te contamos quiénes están en riesgo y qué anticipan las encuestas previas del público.

Luego de que varios participantes lograran salir de placa tras recibir la mayor cantidad de votos positivos del público, la lista definitiva de nominados quedó integrada por Sebastián Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos “JC” López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Leandro Nigro .

En la previa de la gala de eliminación, el debate creció en las redes sociales. Influencers, medios especializados y seguidores del reality comenzaron a compartir encuestas para intentar anticipar quién será el próximo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 2026 .

Según los sondeos que circulan en X e Instagram, Leandro Nigro aparece como el participante más comprometido y lidera varias encuestas de voto negativo. Detrás suyo se ubican Alejandra Majluf y Juan Carlos “JC” López , quienes también reúnen una cantidad importante de votos para abandonar la casa.

De todos modos, se trata de encuestas no oficiales y los números pueden cambiar hasta la gala del lunes. Por ahora, la tendencia indica que uno de esos tres participantes tendría más chances de convertirse en el próximo eliminado.

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