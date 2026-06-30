30 de junio de 2026
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Gran Hermano

Le mojaron la oreja al Big y la respuesta fue una dura sanción en Gran Hermano

Los participantes desafiaron al Big y llegó una respuesta que sacudió la casa de Gran Hermano. Enterate de qué se trata.

Le mojaron la oreja al Big y la respuesta fue una dura sanción en Gran Hermano

Le mojaron la oreja al Big y la respuesta fue una dura sanción en Gran Hermano

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, tras varios días de provocaciones, el Big decidió imponer una dura sanción a todos.

La sanción del Big en Gran Hermano: qué pasó y cómo funcionará la placa

Desde hace varios días, distintos participantes de Gran Hermano desafiaban al Big al utilizar las cámaras de la casa para pedir que todos fueran a placa de nominados. Su objetivo era que el público pudiera eliminar a las "plantas", es decir, a los jugadores que, según ellos, no están aportando al desarrollo del reality. Finalmente, el dueño de la casa respondió a esas provocaciones con una dura sanción.

Tras los reiterados pedidos, Santiago del Moro anunció anoche que tenía en sus manos un comunicado del Big, el cual contenía una sanción para toda la casa y marcó el regreso de la denominada "placa planta", una modalidad que ya había sido utilizada en esta edición.

Embed - Todos a placa: Santiago del Moro confirmó el regreso de la placa planta

Luego de la eliminación de Nenu López, el conductor tomó la palabra y dijo: “Lo pidieron, le mojaron la oreja al Big, estuvieron cantando, ‘todos a placa así se van las plantas’ cantaban. A partir de este momento están todos en placa”.

Del Moro explicó que, en una primera instancia, la placa será con voto positivo hasta el miércoles, por lo que el público deberá votar para que los participantes continúen en la casa. Luego, quienes sigan nominados pasarán a una votación negativa que se extenderá hasta el lunes, cuando se definirá la próxima eliminación. El objetivo de esta modalidad es evitar que los fandoms eliminen a jugadores fuertes desde el inicio de la placa.

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