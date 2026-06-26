26 de junio de 2026
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Gran Hermano

Una ex participante de Gran Hermano se cansó, escrachó a Telefe y reclamó el pago de una deuda

Una ex Gran Hermano Generación Dorada denunció a Telefe en redes por una supuesta deuda. Te contamos quién es y todos los detalles del reclamo.

Una ex participante de Gran Hermano se cansó, escrachó a Telefe y reclamó deuda

Una ex participante de Gran Hermano se cansó, escrachó a Telefe y reclamó deuda

 Por Juan Pablo Strappazzon

En los últimos días, una noticia sorprendió a los fanáticos de Gran Hermano Generación Dorada: una ex participante utilizó sus redes sociales para escrachar a Telefe y reclamar el pago de una deuda. En esta nota, te contamos de quién se trata y los detalles de su reclamo.

Carmiña Masi
Carmiña Masi apuntó contra Telefe

Carmiña Masi apuntó contra Telefe

Carmiña Masi denunció en redes un supuesto incumplimiento de pago por parte de Telefe

Carmiña Masi recurrió a sus redes sociales para exponer a Telefe, compartiendo una conversación con un miembro del área administrativa en la que reclama el pago pendiente por su participación en el reality. En el intercambio se observa cómo le solicitan la presentación de una factura en dólares y le aseguran que el dinero sería transferido a su cuenta.

No obstante, según la mediática, la acreditación nunca se realizó. “Un mes y un día y todavía ni un dolar de transferencia. A mí me da vergüenza reclamar, cuando a ellos les debe dar vergüenza no pagar”, escribió Carmiña junto a la captura.

Sin título
La historia que subió Carmiña Masi a redes

La historia que subió Carmiña Masi a redes

La conductora explicó que decidió hacerlo público porque “me harté y es la última instancia. No da. Telefé / Gran Hermano / Kuarzo. Que alguien se haga cargo. Ah, y al momento de reclamarles, me dijeron que a la semana me transferían”, concluye su mensaje.

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