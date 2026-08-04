No apto para cardíacos: el versus histórico terminó con un eliminado en Gran Hermano

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.
Así fue la última gala de eliminación de Gran Hermano 2026
La gala de eliminación se vivió con máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Seis participantes quedaron en placa y se enfrentaron al voto negativo del público: Luana Fernández, Juanicar, Matías Hanssen, Alejandra Majluf, Sol Abraham y Steffany "Campanita" Pereira.
A medida que avanzó la noche, Santiago del Moro fue anunciando quiénes lograban asegurarse una semana más dentro de la casa. La primera en salir de placa fue Luana Fernández, que celebró con entusiasmo la decisión del público. Minutos después, Juanicar también recibió la noticia de su continuidad.
Más adelante, Matías Hanssen fue el tercer salvado y festejó con mucha euforia. Luego llegó el turno de Alejandra Majluf, quien también logró permanecer en competencia. De esta manera, la definición quedó reducida a un mano a mano entre Sol Abraham y Steffany "Campanita" Pereira.
Steffany "Campanita" Pereira es la nueva eliminada de Gran Hermano 2026
Finalmente, llegó el momento más esperado de la noche. En medio de una gran expectativa, Del Moro anunció que Campanita debía abandonar la casa, convirtiéndose en la nueva eliminada del reality.
¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026
Gabriel Lucero
Divina Gloria (abandono por salud)
Tomy Riguera (placa planta)
Carla “Carlota" Bigliani
Carmiña Masi (expulsada)
Nicolás Sícaro
Kennys Palacios
Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
Franco Poggio
Cinzia Francischiello
Andrea del Boca (abandono por salud)
Lola Tomaszeuski
La Maciel (abandono por decisión propia)
Martín Rodríguez
Brian Sarmiento
Solange Abraham (expulsión)
Nazareno Pompei
Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
Daniela De Lucía
Grecia Colmenares (placa planta)
Lolo Poggio (placa planta)
Danelik Galazan
Lola Tomaszeuski (expulsión)
Eduardo Carrera
Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)