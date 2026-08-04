4 de agosto de 2026
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Gran Hermano

No apto para cardíacos: el versus histórico terminó con un eliminado en Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada 2026 tuvo una nueva gala de eliminación y un participante debió abandonar la casa. Conocé quién quedó fuera del reality.

No apto para cardíacos: el versus histórico terminó con un eliminado en Gran Hermano
No apto para cardíacos: el versus histórico terminó con un eliminado en Gran Hermano
Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.

Así fue la última gala de eliminación de Gran Hermano 2026

La gala de eliminación se vivió con máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Seis participantes quedaron en placa y se enfrentaron al voto negativo del público: Luana Fernández, Juanicar, Matías Hanssen, Alejandra Majluf, Sol Abraham y Steffany "Campanita" Pereira.

A medida que avanzó la noche, Santiago del Moro fue anunciando quiénes lograban asegurarse una semana más dentro de la casa. La primera en salir de placa fue Luana Fernández, que celebró con entusiasmo la decisión del público. Minutos después, Juanicar también recibió la noticia de su continuidad.

Más adelante, Matías Hanssen fue el tercer salvado y festejó con mucha euforia. Luego llegó el turno de Alejandra Majluf, quien también logró permanecer en competencia. De esta manera, la definición quedó reducida a un mano a mano entre Sol Abraham y Steffany "Campanita" Pereira.

Steffany

Steffany "Campanita" Pereira es la nueva eliminada de Gran Hermano 2026

Finalmente, llegó el momento más esperado de la noche. En medio de una gran expectativa, Del Moro anunció que Campanita debía abandonar la casa, convirtiéndose en la nueva eliminada del reality.

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

  • Gabriel Lucero
  • Divina Gloria (abandono por salud)
  • Tomy Riguera (placa planta)
  • Carla “Carlota" Bigliani
  • Carmiña Masi (expulsada)
  • Nicolás Sícaro
  • Kennys Palacios
  • Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)
  • Franco Poggio
  • Cinzia Francischiello
  • Andrea del Boca (abandono por salud)
  • Lola Tomaszeuski
  • La Maciel (abandono por decisión propia)
  • Martín Rodríguez
  • Brian Sarmiento
  • Solange Abraham (expulsión)
  • Nazareno Pompei
  • Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)
  • Daniela De Lucía
  • Grecia Colmenares (placa planta)
  • Lolo Poggio (placa planta)
  • Danelik Galazan
  • Lola Tomaszeuski (expulsión)
  • Eduardo Carrera
  • Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)
  • Tati Luna
  • Brian Sarmiento
  • Franco Zunino
  • Catalina “Titi” Tcherkaski
  • Nenu López
  • Leandro Nigro (placa planta)
  • Andrea del Boca (abandono por decisión propia)
  • Manuel Ibero
  • Juan Carlos López (JC)
  • Emanuel Di Gioia
  • Sebastián Cola
  • Steffany "Campanita" Pereira

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