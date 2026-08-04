No apto para cardíacos: el versus histórico terminó con un eliminado en Gran Hermano

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se definió quién abandonó la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.

La gala de eliminación se vivió con máxima tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Seis participantes quedaron en placa y se enfrentaron al voto negativo del público: Luana Fernández, Juanicar, Matías Hanssen, Alejandra Majluf, Sol Abraham y Steffany "Campanita" Pereira .

A medida que avanzó la noche, Santiago del Moro fue anunciando quiénes lograban asegurarse una semana más dentro de la casa. La primera en salir de placa fue Luana Fernández , que celebró con entusiasmo la decisión del público. Minutos después, Juanicar también recibió la noticia de su continuidad.

Más adelante, Matías Hanssen fue el tercer salvado y festejó con mucha euforia. Luego llegó el turno de Alejandra Majluf , quien también logró permanecer en competencia. De esta manera, la definición quedó reducida a un mano a mano entre Sol Abraham y Steffany "Campanita" Pereira .

Steffany "Campanita" Pereira es la nueva eliminada de Gran Hermano 2026

Finalmente, llegó el momento más esperado de la noche. En medio de una gran expectativa, Del Moro anunció que Campanita debía abandonar la casa, convirtiéndose en la nueva eliminada del reality.

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

Gabriel Lucero

Divina Gloria (abandono por salud)

Tomy Riguera (placa planta)

Carla “Carlota" Bigliani

Carmiña Masi (expulsada)

Nicolás Sícaro

Kennys Palacios

Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)

Franco Poggio

Cinzia Francischiello

Andrea del Boca (abandono por salud)

Lola Tomaszeuski

La Maciel (abandono por decisión propia)

Martín Rodríguez

Brian Sarmiento

Solange Abraham (expulsión)

Nazareno Pompei

Yisela “Yipio” Pintos (abandono por decisión propia)

Daniela De Lucía

Grecia Colmenares (placa planta)

Lolo Poggio (placa planta)

Danelik Galazan

Lola Tomaszeuski (expulsión)

Eduardo Carrera

Gladys “La Bomba Tucumana” (abandono por decisión propia)

Tati Luna

Brian Sarmiento

Franco Zunino

Catalina “Titi” Tcherkaski

Nenu López

Leandro Nigro (placa planta)

Andrea del Boca (abandono por decisión propia)

Manuel Ibero

Juan Carlos López (JC)

Emanuel Di Gioia

Sebastián Cola

Steffany "Campanita" Pereira

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