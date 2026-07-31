El ex "Gran Hermano" Thiago Medina fue denunciado por una prima por abuso sexual

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano fue acusado de presunto abuso sexual. La presentación fue realizada por una prima de 19 años, quien aseguró que el hecho ocurrió cuando ambos eran menores de edad.

La joven se presentó en el Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) de la localidad bonaerense de Virrey del Pino , partido de La Matanza, para radicar la denuncia.

Según consta en la presentación judicial, la joven aseguró que el episodio ocurrió cuando tenía aproximadamente 13 años y Medina 17 , en una vivienda ubicada sobre la calle Vilela, donde ambos se encontraban junto a otros familiares.

De acuerdo con su relato, mientras ella permanecía acostada en una habitación, su primo ingresó y habría realizado tocamientos por debajo de la ropa . La denunciante sostuvo además que, tras lo ocurrido, el entonces adolescente le pidió que no comentara el hecho porque "se iba a armar lío".

La joven manifestó que guardó silencio durante dos años y que recién a los 15 decidió contarle lo sucedido a su familia. Según afirmó, sus familiares se reunieron posteriormente con el entorno de Medina para informarles sobre la situación, aunque aseguró que desde entonces la acusación fue desmentida.

Antes de formalizar la denuncia, la mujer relató públicamente su versión en una entrevista, donde también señaló que tiempo después Medina se presentó en su domicilio y dio una explicación distinta sobre lo ocurrido ante su padre.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de La Matanza, encabezada por el fiscal Juan Pablo Volpicina, ya que el hecho denunciado habría ocurrido cuando el acusado era menor de edad.